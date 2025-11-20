Presidente Mulino recibe a la selección de Panamá en el Palacio de las Garzas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La celebración por la clasificación de Panamá a su segunda Copa Mundial de la FIFA continuó este miércoles en el Palacio de las Garzas, donde el presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió a los jugadores y al cuerpo técnico de la selección nacional, destacando su “tenacidad, compromiso y esfuerzo” durante una eliminatoria en la que La Roja avanzó de manera invicta.

Cinco futbolistas —Eric Davis, Cristian Martínez, Alberto Negrito Quintero, Edgardo Fariña y Jovani Welch— asistieron en representación del plantel mundialista y fueron felicitados por el mandatario, quien subrayó el desempeño del equipo en la fase final, donde Panamá terminó como líder de su grupo y único clasificado centroamericano al Mundial 2026.

Thomas Christiansen durante a la presidencia. Foto: Cortesía/Presidencia

“Su clasificación es una gran demostración de su esfuerzo; se lucieron y esto los ubica entre los más altos nombres entre los países que competirán en el Mundial. Le dieron un tanque de oxígeno de felicidad a todo el pueblo panameño”, expresó Mulino.

Alberto Negrito Quintero, una de las figuras emblemáticas de la generación que clasificó a Rusia 2018, expresó su satisfacción por volver a vivir un momento histórico con el equipo. Destacó la fortaleza grupal y recordó que, en instancias de clasificación, “ninguna selección regala ni cede espacio; el sitial se debe lograr con triunfos”.

El presidente Mulino saluda a Cristian Martínez, quien fue uno de los protagonistas de la selección en la eliminatoria. Foto: Cortsía/Presidencia

Por su parte, el técnico Thomas Christiansen enfatizó que no existe nada mejor que el fútbol para unir a un país y adelantó que el plantel y el cuerpo técnico se preparan para ofrecer la mejor presentación en Estados Unidos, Canadá y México. El seleccionador también mostró entusiasmo por el sorteo de grupos, programado para el próximo 5 de diciembre.

Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), resaltó el crecimiento del balompié panameño en todas las categorías. Recordó, además, que más de 170 futbolistas panameños militan actualmente en el extranjero, reflejo del avance del deporte nacional.