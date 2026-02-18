Prestianni se defiende tras acusaciones contra Vinícius

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Gianluca Prestianni negó haber insultado a Vinícius Júnior y defendió su postura tras la polémica que detuvo el Benfica-Real Madrid por protocolo antirracismo.

El extremo argentino del Benfica Gianluca Prestianni insistió este miércoles en su defensa ante las acusaciones de insultos racistas que supuestamente habría dirigido a Vinícius Júnior durante el partido contra el Real Madrid de anoche y afirmó que “acusar de algo grave no está bien y menos cuando no es verdad”.

“Si tanto dicen que SUPUESTAMENTE yo dije un comentario racista a Vinícius Júnior por qué no reaccionó ninguno (jugador del Madrid)?”, preguntó Prestianni en su cuenta de la red social X.

Si tanto dicen que SUPUESTAMENTE yo dije un comentario racista a vinicius junior por que no reaccionó ninguno ? Acusar de algo grave no está bien y menos cuando no es verdad. https://t.co/tx4c9Cu6Xj — gianluca (@gianlucaa_11) February 18, 2026

El delantero albiceleste también justificó el gesto de taparse la boca durante el incidente como algo que hacen “todos los jugadores”.

“Y todos apuntándome con el dedo por qué me tapo con la remera cuando saben que todos los jugadores de fútbol se cubren la boca para hablar”, afirmó. Y concluyó: “No quieran inventar más”.

Y todos apuntándome con el dedo por qué me tapo con la remera cuando saben que todos los jugadores de fútbol se cubren la boca para hablar. No quieran inventar más. https://t.co/tx4c9Cu6Xj — gianluca (@gianlucaa_11) February 18, 2026

La pasada madrugada, Prestianni negó en un mensaje en Instagram haber dirigido “insultos racistas” al delantero brasileño del Real Madrid.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamas fui racista con nadie”, aseguró.

🚨 BREAKING: Gianluca Prestianni statement after Vini Jr case.



“I want to clarify that at no time did I direct racist insults to Vini Jr, who regrettably misunderstood what he thought he heard”.



“I was never racist with anyone and I regret the threats I received from Real… pic.twitter.com/6y60hNu7bO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2026

Además, en el mensaje añadió: “Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

En el minuto 51 y 26 segundos, después de la celebración del 0-1, marcado por Vinicius, el atacante del Real Madrid denunció al árbitro, François Letexier, que Prestianni le había proferido insultos racistas, por lo que el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.