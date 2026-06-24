Panamá, 24 de junio del 2026
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    Previa Mundialista

    Previa: Brasil y Escocia se miden en uno de los choques más repetidos en las Copas del Mundo

    La Canarinha va por el liderato frente a un rival que se juega la vida en el torneo.

    Luis Rondón
    Previa: Brasil y Escocia se miden en uno de los choques más repetidos en las Copas del Mundo
    Vinícius Júnior y Lucas Paquetá celebran un gol en un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 ante Haití. EFE/ David Toro

    Brasil y Escocia se enfrentarán este 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami por la última fecha del grupo C del Mundial 2026 a las 5:00 p. m., hora de Panamá, en un duelo con mucho en juego para ambos.

    La selección brasileña busca cerrar la fase con un triunfo que la mantenga bien posicionada de cara a la siguiente ronda, mientras que Escocia necesita puntuar para sostener sus opciones de clasificación.

    El equipo dirigido por Carlo Ancelotti inició su recorrido mundialista con un empate frente a Marruecos antes de imponerse con autoridad a Haití, resultados que le permiten depender de sí mismo para terminar en lo más alto de la clasificación.

    Previa: Brasil y Escocia se miden en uno de los choques más repetidos en las Copas del Mundo
    Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, durante el partido ante Haití por la fase de grupos del Mundial 2026. EFE/EPA/SHAWN THEW

    Escocia, por su parte, debutó con una victoria sobre Haití, pero posteriormente cayó ante Marruecos, un resultado que incrementó la presión de cara a la última jornada.

    La historia respalda a Brasil

    Ambas selecciones se han enfrentado en diez ocasiones a nivel internacional, con un saldo de ocho victorias para la Canarinha y dos empates, sin registrar triunfos escoceses.

    En total, destacan nueve goles anotados en sus últimos cruces directos: siete para Brasil y dos para Escocia.

    En cuanto a los Mundiales, se han enfrentado cuatro veces, con un saldo de tres victorias para Brasil y un empate entre ambas selecciones.

    Estos encuentros fueron en los Mundiales de 1974, 1982, 1990 y 1998.

    Escocia no se ha enfrentado a ninguna selección más veces que a Brasil sin lograr ganar (PJ 10, PE 2, PP 8), mientras que Brasil tampoco ha jugado contra ningún país más veces sin perder (igualado con Austria).

    Previa: Brasil y Escocia se miden en uno de los choques más repetidos en las Copas del Mundo
    Vinícius Júnior saluda a su afición al final de un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 ante Haití. EFE/ David Toro

    Este encuentro permanece como uno de los capítulos más recordados entre ambas selecciones, ya que, desde el Mundial de 1974, solo el Argentina-Países Bajos se ha disputado más veces en el torneo que el Escocia-Brasil, que se jugará por quinta vez en una Copa del Mundo.

    De los 60 partidos de primera ronda que Brasil ha disputado hasta la fecha en los torneos de la Copa del Mundo, solo ha perdido cinco veces, aunque tres de esas derrotas llegaron en la tercera jornada de la fase de grupos.

    Ancelotti ha insistido durante los últimos días en la necesidad de mantener la concentración y la intensidad competitiva, consciente de que una victoria permitiría a Brasil encarar las rondas eliminatorias con mayor confianza.

    Por otro lado, Escocia confía en la disciplina táctica que ha caracterizado al equipo bajo el mando de Steve Clarke.

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    El seleccionador de Escocia, Steve Clarke, asiste a una rueda de prensa un día antes del partido contra Brasil. EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

    Jugadores clave

    Scott McTominay: Lidera en la selección británica la distribución y el carácter del equipo.

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    Scott McTominay en acción frente a Danley Jean Jacques durante el partido de la fase de grupos del Mundial 2026. EFE/EPA/GREG M. COOPER

    Desde 2023, McTominay ha participado en 15 goles con su selección en todas las competiciones (13 goles y dos asistencias).

    Vinícius Júnior: En sus seis partidos disputados en la Copa del Mundo, ha participado en seis goles (marcando tres y dando tres asistencias).

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    Vinícius Júnior disputa el balón con Carlens Arcus durante un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026. EFE/ Sebastiao Moreira

    Contribuir con un gol por partido es algo que lo pone en el Olimpo de los brasileños, un registro solo al alcance de Pelé (11 en 8 partidos), Ronaldo Nazario (19 en 19 partidos) y Tostão (7 en 7 partidos).

    Posibles alineaciones:

    Brasil (4-3-3): Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá, Ryan, Cunha y Vinícius Júnior.

    Escocia (4-5-1): Gunn, Robertson, Hanley, Hendry, Patterson, Gannon, Christie, Ferguson, McTominay, McGinn y Adams.

    Las estadísticas recientes también respaldan a Brasil.

    El conjunto sudamericano llega con mejores números ofensivos y una dinámica más positiva, mientras que Escocia ha mostrado dificultades para mantener la regularidad frente a rivales de mayor jerarquía.

    Luis Rondón

    Estudiante de periodismo

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