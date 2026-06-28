Canadá y Sudáfrica buscan un boleto inédito a octavos de final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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California será el escenario de un cruce definitivo, el ganador mantendrá vivo su sueño mundialista frente al vencedor de la llave entre Países Bajos y Marruecos.

Canadá y Sudáfrica se enfrentarán desde las 2:00 p.m. (hora de Panamá) en el estadio de Los Ángeles, en Inglewood, California, por un boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Round of 32 action kicks off here 🤩#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

El encuentro marcará el inicio de los dieciseisavos de final y cruzará a dos selecciones que disputarán, por primera vez, una ronda de eliminación directa en un Mundial masculino.

Contexto del partido

Canadá llega como segunda del grupo B tras sumar cuatro puntos.

El conjunto dirigido por Jesse Marsch empató con Bosnia y Herzegovina, goleó 6-0 a Catar y cerró la fase de grupos con una derrota por 2-1 frente a Suiza, resultado que le impidió terminar como líder de su zona.

Sudáfrica, por su parte, finalizó segunda del Grupo A.

Después de caer en su debut ante México, reaccionó con un empate frente a República Checa y una victoria por 1-0 sobre Corea del Sur para conseguir una clasificación histórica a las rondas eliminatorias.

El ganador avanzará a la siguiente etapa, donde se medirá al vencedor de la llave entre Países Bajos y Marruecos.

The Round of 32 is set. 🔐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/viM72iNjw3 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

Antecedentes

Al no existir un extenso historial entre ambas selecciones, el de este domingo será apenas el segundo enfrentamiento entre norteamericanos y africanos.

El único antecedente se remonta a un partido amistoso disputado en 2007, que terminó con victoria sudafricana por 2-0.

Canadá tampoco posee un balance favorable frente a rivales de ese continente en compromisos oficiales.

La selección de la hoja de maple ha perdido los dos encuentros formales que ha disputado frente a escuadras africanas, incluido el revés por 2-1 ante Marruecos en la fase de grupos de la Copa Mundial de Catar 2022.

Las claves del partido

Canadá apuesta por su poderío en ataque.

El conjunto norteamericano ha mostrado una constante propuesta ofensiva a lo largo del torneo.

Jonathan David ha sido su principal referente en la delantera y llega acompañado por jugadores de experiencia como Cyle Larin y Tajon Buchanan.

El delantero canadiense Jonathan David celebra su tercer gol del partido durante el encuentro de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Catar. EFE/EPA/BOB FRID.

El equipo buscará imponer un ritmo alto y aprovechar la velocidad de sus extremos.

Sudáfrica confía en su orden defensivo.

Los dirigidos por Hugo Broos han construido su campaña sobre una zaga sólida.

Tras la derrota inicial frente a México, solo recibieron un gol en sus siguientes dos compromisos.

El capitán Ronwen Williams ha sido una de las figuras bajo los tres palos, mientras que Thapelo Maseko representa la principal amenaza en el contragolpe de los Bafana Bafana.

Ronwen Williams celebra un gol de Thapelo Maseko durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 ante Corea del Sur. EFE/ Miguel Sierra

Posibles alineaciones

Sudáfrica (4-2-3-1): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Sithole, Mokoena; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.

Bafana Bafana Starting XI vs Canada



⚽️ Bafana Bafana 🇿🇦 vs Canada 🇨🇦

📅 Sunday, 28 June 2026

​🏟️ Los Angeles Stadium

🕕 Kick-off: 21:00pm SA Time

🖥 SABC 1/3 & SABC+#Fifaworldcup #BafanaPride #BafanaBafana pic.twitter.com/gm5EGPbjJc — Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 28, 2026

Canadá (4-4-2): Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Millar, Oluwaseyi; David, Eustáquio.

Today’s starters, presented by @GE_Appliances



🍁 Moïse and DC at the back

🍁 Tajon and Liam provide the width

🍁 JD and Tani up top



🇨🇦 🇿🇦

LET’S GO #CANMNT pic.twitter.com/YiUt0ADYtz — CANMNT (@CANMNT_Official) June 28, 2026

Más allá del pase a los octavos de final, ambos equipos buscan seguir escribiendo la mejor página de su historia mundialista.

Ninguno había alcanzado antes estas instancias en una Copa del Mundo masculina, por lo que el vencedor conseguirá un nuevo hito para el fútbol de su país.