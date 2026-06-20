Previa: Duelo de invictos, Alemania y Costa de Marfil chocan por la cima del grupo E

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Alemania y Costa de Marfil protagonizarán este sábado uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de 2026, cuando se enfrenten en el BMO Field de Toronto desde las 3:00 p. m., hora de Panamá.

El encuentro corresponde al Grupo E y enfrentará a los dos equipos que comenzaron el torneo con victoria.

Alemania lidera la zona gracias a su diferencia de goles tras golear 7-1 a Curazao, mientras que Costa de Marfil ocupa la segunda posición después de imponerse 1-0 a Ecuador.

Con tres puntos para cada selección, el ganador quedará muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, antes de disputar la última jornada de la fase de grupos.

La selección alemana llegó al torneo rodeada de expectativas y respondió con autoridad en su estreno.

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann mostró una versión ofensiva y dinámica, liderada por Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sané y Kai Havertz, quienes fueron determinantes en la contundente victoria sobre Curazao.

Jugadores de Alemania calientan antes del partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Alemania y Costa de Marfil. EFE/EPA/EDUARDO LIMA

Sin embargo, el compromiso ante Costa de Marfil representa una prueba completamente distinta para los europeos.

El conjunto africano dispone de una plantilla con experiencia en las principales ligas del Viejo Continente y demostró ante Ecuador que cuenta con argumentos suficientes para competir frente a rivales de mayor tradición mundialista.

Los apodados Elefantes llegan fortalecidos tras su victoria en el debut, gracias a un gol de Amad Diallo, y mantienen la ilusión de alcanzar una meta que nunca han conseguido: superar la fase de grupos de una Copa del Mundo.

Amad Diallo celebra con sus compañeros el gol que dio la victoria a Costa de Marfil frente a Ecuador en su debut en el Mundial 2026. EFE/EPA/SHAWN THEW

Costa de Marfil participa en su cuarta cita mundialista, después de sus presencias en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

En ninguna de esas ediciones logró avanzar a las rondas eliminatorias, por lo que una victoria frente a Alemania representaría uno de los resultados más importantes de su historia reciente.

Un antecedente y mucha historia por escribir

Aunque se trata de dos selecciones con amplio recorrido internacional, Alemania y Costa de Marfil apenas se han enfrentado en una ocasión.

El único antecedente entre ambos países se produjo el 18 de noviembre de 2009, en un partido amistoso disputado en Gelsenkirchen.

Aquel encuentro terminó empatado 2-2, con un doblete de Lukas Podolski para los alemanes y anotaciones de Emmanuel Eboué y Seydou Doumbia para los africanos.

El historial refleja una igualdad absoluta: un partido jugado, un empate, dos goles para Alemania y dos para Costa de Marfil.

Alemania busca confirmar su candidatura

La Mannschaft disputa su vigésima primera participación mundialista y continúa siendo una de las selecciones más exitosas en la historia del torneo, con cuatro títulos y ocho presencias en la final.

Después de quedar eliminada en la fase de grupos en Catar 2022, el conjunto alemán inició un proceso de renovación bajo el mando de Nagelsmann y ahora pretende consolidarse como uno de los aspirantes al título.

El seleccionador Julian Nagelsmann, participa en una rueda de prensa este viernes en Toronto de cara al partido contra Costa de Marfil. EFE/ Julio Cesar Rivas

Buena parte de esa ilusión descansa en el talento de Florian Wirtz y Jamal Musiala, considerados dos de los futbolistas jóvenes más influyentes del fútbol europeo.

Posibles alineaciones

Alemania (4-2-3-1): Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.

Costa de Marfil (4-4-2): Yahia Fofana; Odilon Kossounou, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Franck Kessié, Ibrahim Sangare, Yan Diomandé; Amad Diallo, Christ Inao Oulai y Ange Bonny.

Con el liderato del Grupo E en juego y la clasificación a los dieciseisavos cada vez más cerca, Toronto será escenario de un duelo que podría marcar el rumbo de ambas selecciones en la Copa del Mundo.