Previa: El Trébol pone a prueba la fe mundialista de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Guatemala y Panamá se enfrentan este jueves en un partido que puede marcar el rumbo de ambas selecciones en la eliminatoria mundialista. Con 5 y 6 puntos respectivamente, chapines y canaleros llegan a la quinta y penúltima fecha con la urgencia que imponen las matemáticas: ganar o quedarse prácticamente fuera de la carrera hacia el próximo Mundial de Fútbol.

El Trébol, con capacidad para menos de seis mil personas, será el escenario de una noche cargada de tensión. Guatemala, que cambió su sede habitual en busca de mayor cercanía con su afición, tratará de hacer valer la estrechez del terreno y la presión ambiental, mientras Panamá intentará repetir lo hecho en octubre: sumar tres puntos fuera de casa, como lo hizo ante El Salvador.

El duelo tiene un trasfondo de historia y estadísticas que invitan a la cautela. En 42 enfrentamientos, Panamá domina el registro general con 18 victorias, 12 empates y 12 derrotas. Sin embargo, en eliminatorias mundialistas, los recuerdos son otros: Guatemala no pierde ante Panamá desde 2005 en este tipo de compromisos y acumula una racha de siete partidos invictos (cinco triunfos y dos empates), incluyendo victorias que todavía se mencionan con orgullo en el fútbol guatemalteco, como la goleada 7-0 en 1978 o el 2-1 en la Hexagonal rumbo a Alemania 2006.

Aun así, la tendencia más reciente favorece al equipo canalero. Panamá suma 15 partidos consecutivos sin perder frente a Guatemala en todas las competiciones, con 11 victorias y 4 empates.

Thomas Christiansen llega a este partido bajo una mezcla de presión y reflexión. Con cinco años al frente del banquillo, el técnico hispano-danés enfrenta su penúltimo desafío eliminatorio sabiendo que solo una victoria mantiene vivo el sueño del boleto directo. Un empate o una derrota dejarían a Panamá dependiendo del resultado de Surinam (6 puntos), que enfrentará dos horas antes a El Salvador (3 puntos) en Paramaribo.

Las ausencias y dudas también marcan el panorama. Edgar Yoel Bárcenas se lesionó hace seis días atrás, mientras Michael Amir Murillo, quien viajó con el grupo, es seria duda por molestias musculares en el bíceps femoral izquierdo. Aníbal Godoy y José Luis Rodríguez podrían iniciar en el banco. Ante este escenario, la probable alineación incluye a Orlando Mosquera en el arco; César Blackman, Jiovany Ramos, Fidel Escobar, Andrés Andrade y Eric Davis en defensa; Adalberto Carrasquilla y Cristian Martínez en el medio campo; y un tridente ofensivo con Azarías Londoño, Ismael Díaz y José Fajardo.

El propio Godoy, quien reconoció que esta será su última eliminatoria mundialista, habló antes del viaje en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). “Todo empieza desde la cabeza. Sabemos que futbolísticamente estamos bien, que generamos muchas oportunidades, pero lo importante será mantener el cero y ser contundentes”, señaló el capitán.

Esa falta de contundencia es precisamente el punto crítico. Panamá ha marcado tres goles y recibido dos en cuatro partidos, pero su efectividad ofensiva es apenas del 15%. En total, ha generado 20 remates directos a portería en 360 minutos, con escaso premio.

Guatemala, por su parte, confía en el talento de Oscar Santis para liderar el ataque, aunque sufrirá la baja del defensor Nicolás Samayoa, suspendido por acumulación de amarillas. Su técnico, Luis Fernando Tena, apostará por la intensidad y la presión alta en un terreno que conocen bien.

El encuentro será dirigido por el árbitro mexicano César Ramos, quien ya pitó dos partidos eliminatorios a Panamá —ambos frente a Estados Unidos— con saldo de una victoria y un empate para los canaleros.