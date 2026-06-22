Panamá, 22 de junio del 2026
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    Previa Mundialista

    Previa: Francia busca sellar su clasificación ante Irak

    En un duelo inédito, los dirigidos por Deschamps quieren imponer su jerarquía frente a un rival asiático que sueña con dar el golpe del torneo.

    Luis Rondón
    Previa: Francia busca sellar su clasificación ante Irak
    Kylian Mbappe celebra un gol junto a sus compañeros en un partido del grupo I del Mundial de la FIFA. EFE/ Sebastiao Moreira

    Francia e Irak se medirán este lunes 22 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia desde las 4:00 p. m. hora de Panamá, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026.

    Mientras los franceses llegan impulsados por su victoria en el debut y con la posibilidad de asegurar anticipadamente su clasificación a la siguiente ronda.

    Los iraquíes están obligados a sumar para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

    Un antecedente favorable

    Uno de los datos más llamativos de cara al encuentro es el excelente historial de Francia frente a equipos de Asia en la Copa del Mundo.

    Los galos han disputado nueve partidos mundialistas contra selecciones asiáticas y han ganado siete de ellos, con apenas dos derrotas.

    En esos encuentros marcaron 18 goles y recibieron solamente siete.

    Su más reciente enfrentamiento ante un equipo asiático en un Mundial se produjo en Catar 2022, cuando derrotaron 4-1 a Australia en la fase de grupos.

    Previa: Francia busca sellar su clasificación ante Irak
    Francia goleó a Australia. EFE

    Además, los europeos suelen responder con autoridad en la segunda jornada de la fase de grupos.

    Desde Francia 1998 han disputado siete encuentros correspondientes a esta fecha, con seis victorias y una sola derrota, en los que han registrado 16 goles a favor y únicamente cuatro en contra.

    Mbappé sigue ampliando su legado

    El delantero fue determinante en su estreno ante Senegal al marcar un doblete y elevar su cuenta personal a 14 goles en Copas del Mundo, con lo que igualó la histórica marca del alemán Gerd Müller.

    El atacante del Real Madrid también acumula tres asistencias en el torneo, por lo que ha participado directamente en 17 goles mundialistas.

    Previa: Francia busca sellar su clasificación ante Irak
    Kylian Mbappe, de Francia, celebra su primer gol en el Mundial 2026. EFE/ Sebastiao Moreira

    Entre los futbolistas europeos, únicamente Miroslav Klose registra una cifra superior.

    El encuentro ante Irak también podría representar una fecha especial para Mbappé, quien está cerca de alcanzar los 100 partidos con la selección absoluta francesa.

    Irak buscará hacer historia

    Los asiáticos regresaron a una Copa del Mundo por primera vez desde México 1986 y disputan apenas su segunda participación en la máxima competición del fútbol internacional.

    La derrota frente a Noruega dejó al equipo dirigido por Graham Arnold sin margen de error, aunque también le permitió romper una larga sequía.

    El delantero Aymen Hussein marcó el único gol iraquí del encuentro y puso fin a 40 años sin anotaciones mundialistas para su país.

    Previa: Francia busca sellar su clasificación ante Irak
    Aymen Hussein disputa el balón durante el partido de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Irak y Noruega. EFE/Greg M. Cooper.

    Hasta entonces, el único tanto de Irak en una Copa del Mundo había sido obra de Ahmed Radhi frente a Bélgica en México 1986.

    Los llamados Leones de Mesopotamia continúan buscando su primera victoria en la historia del torneo.

    Hasta la fecha, han disputado cuatro partidos mundialistas y todos terminaron en derrota.

    Sin embargo, Arnold aseguró en la previa que su equipo no adoptará una postura conservadora ante Francia y que intentará competir de igual a igual, pese a enfrentar a uno de los principales candidatos al título.

    Posibles alineaciones

    Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Koné; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.

    Irak (4-4-2): Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Zaid Ismael, Amir Alammari, Zidane Iqbal; Aymen Hussein y Ahmed Qasem.

    Además de ser el primer cruce oficial entre ambas selecciones, el partido se convierte en un duelo que contrapone la tradición y experiencia de una potencia mundial contra la ilusión de un equipo que busca seguir escribiendo páginas inéditas en el escenario más importante del fútbol.

    Luis Rondón

    Estudiante de periodismo

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