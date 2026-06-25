Previa: Japón y Suecia definen su futuro mundialista en el cierre del Grupo F

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los nipones buscan asegurar su boleto a octavos, mientras que Suecia se juega su permanencia en un duelo sin margen de error.

El Dallas Stadium será el escenario donde este jueves a las 6:00 p. m. (hora de Panamá) se definirá el futuro de las selecciones de Japón y Suecia, en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este recinto, reconocido por su infraestructura techada y adaptado con una superficie de césped natural para albergar a más de 90,000 espectadores durante la justa mundialista, acogerá el cierre del Grupo F en un encuentro de carácter definitivo para ambas escuadras.

El escenario del Grupo F

El seleccionado asiático requiere un empate para asegurar su pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, mientras que el conjunto europeo está obligado a sumar tres puntos para evitar la eliminación.

Con cuatro puntos acumulados tras un empate 2-2 frente a Países Bajos y una victoria por 4-0 sobre Túnez, al equipo dirigido por Hajime Moriyasu le basta igualar el marcador para asegurar su presencia en los octavos de final.

El seleccionador de Japón Hajime Moriyasu habla en una rueda de prensa este miércoles. EFE/ Mariscal

Una victoria le otorgaría amplias posibilidades de adueñarse del liderato del grupo, lo cual dependerá de la diferencia de goles con el seleccionado neerlandés.

Por su parte, la selección de Suecia enfrenta un panorama crítico.

Tras una victoria inicial por 5-1 en su debut ante Túnez, el equipo sufrió un revés por el mismo marcador ante Países Bajos.

El delantero de Suecia Viktor Gyokeres durante el partido Países Bajos. EFE/Carlos Ramírez

Con tres puntos en la tabla y una diferencia de goles nula, el combinado europeo está obligado a conseguir la victoria; un empate o una derrota lo dejaría a expensas de una combinación matemática poco probable en el otro compromiso del sector.

Un historial sin antecedentes oficiales

Desde el punto de vista estadístico, el encuentro representa un dato inédito en los registros de la FIFA, ya que será la primera vez que ambas selecciones mayores masculinas se enfrenten en una competición oficial.

El historial se limita estrictamente a cuatro partidos amistosos disputados entre 1995 y 2002.

El balance histórico favorece a los escandinavos con dos victorias y dos empates.

El último antecedente entre ambos conjuntos se registró el 25 de mayo de 2002, un encuentro de preparación previo al Mundial de Corea que culminó con un empate 1-1.

Contraste táctico en el terreno de juego

El desarrollo del partido proyecta un choque entre la eficacia ofensiva nipona y la necesidad de ajuste defensivo sueco.

Japón ha exhibido un bloque dinámico, con un registro de seis goles en dos partidos.

Los Samuráis Azules no contarán con Take Kubo, ya que se perdió el encuentro contra Túnez tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda.

Pero sí aprovecharán el buen momento de Daichi Kamada y Ayase Ueda, ambos goleadores en dicha jornada.

De hecho, su principal referente en ataque es Ueda, quien ha tenido participación directa en tres anotaciones del torneo (dos goles y una asistencia).

Ayase Ueda durante un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 ante Túnez. EFE/ Miguel Sierra

En contraste, el principal reto técnico de Suecia recae en su última línea.

El equipo europeo llega con una estadística desfavorable de cinco compromisos internacionales consecutivos en los que ha permitido 13 anotaciones en contra.

Sin embargo, su capacidad ofensiva se mantiene como su principal argumento, liderada por Alexander Isak (un gol y tres asistencias en el actual torneo) y el delantero Viktor Gyökeres, quien ostenta un registro de 21 tantos en 35 participaciones con su selección.

El delantero de Suecia Alexander Isak controla el balón durante el partido Países Bajos - Suecia del Mundial 2026. EFE/Carlos Ramírez

Posibles alineaciones:

Japón (3-4-2-1): Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Tanaka, Nakamura; Ito, Kamada; Ueda.

Suecia (3-4-2-1): Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelöf, Isak Hien, Gustav Lagerbielke; Jesper Karlström, Anthony Elanga, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

El destino de Japón y Suecia se resolverá en noventa minutos de alta intensidad.

Será un duelo donde el error no está permitido y cada acción contará en la lucha por mantenerse con vida en la máxima competición de selecciones del planeta.