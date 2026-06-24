Previa: Marruecos busca la cima y Haití la historia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ya fuera de la contienda, los Grenadiers se juegan el honor de marcar su primer gol en el torneo y despedirse con un gesto de orgullo ante su afición.

La fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026 llega a su clímax para el Grupo C.

Este miércoles, a las 5:00 p. m. (hora de Panamá), el estadio de Atlanta será el escenario de un duelo de contrastes extremos.

Una selección de Marruecos blindada y con sed de liderato frente a un equipo de Haití que busca despedirse del torneo rompiendo una sequía histórica.

Las matemáticas del Grupo C

Marruecos, semifinalista en Catar 2022, no se conforma con clasificar.

Un empate los clasifica a los dieciseisavos de final, pero el verdadero objetivo es evitar la segunda plaza.

Empatados a cuatro puntos con Brasil, pero con una menor diferencia de goles, los marroquíes necesitan una victoria contundente y esperar un traspié de la Canarinha ante Escocia.

De su posición final dependerá su rival en la siguiente ronda, que saldrá del exigente Grupo F (Países Bajos, Suecia o Japón).

Achraf Hakimi y sus compañeros de la selección celebran la victoria frente a Escocia. EFE/EPA/JIJI

El optimismo marroquí se sostiene en un bloque defensivo histórico:

Racha invicta: Acumulan 32 partidos sin perder con la selección absoluta (28 victorias y 4 empates).

Cerrojo defensivo: En 24 de esos 32 encuentros, han mantenido su portería en cero.

Última derrota: Hay que remontarse al 30 de enero de 2024 (2-0 ante Sudáfrica) para encontrar su última caída.

El peso de la historia para Haití

Para la selección haitiana el torneo ya ha terminado en términos matemáticos, pero el partido de hoy es una cita con su propia historia.

Dirigido por Sébastien Migné, el cuadro caribeño arrastra el peso de los números.

El director técnico de la selección de Haití durante la rueda de prensa previa al encuentro contra Marruecos. EFE/EPA/RONALD WITTEK

En su única participación mundialista previa (Alemania 1974), la selección se despidió con tres derrotas, con 14 goles en contra y solo dos a favor.

Cincuenta y dos años después, la historia se repite parcialmente: dos derrotas (3-0 ante Brasil y 1-0 ante Escocia) y cero goles a favor.

Su misión principal será perforar la impenetrable red de Yassine Bounou para regalarle un grito de alegría a su afición y evitar irse del Mundial en blanco por segunda vez en su historia.

Posibles alineaciones:

Marruecos (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi, Khannous, Saibari.

Haití (4-4-2): Placide; Arcus, Adé, Delcroix, Expérience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot e Isidor.

Mientras los caribeños juegan por el honor, los norafricanos tienen la mirada puesta tanto en el césped de Atlanta como en el duelo simultáneo entre Brasil y Escocia.