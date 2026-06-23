Previa: Noruega busca el liderato ante un Senegal obligado a sumar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El conjunto escandinavo enfrenta a los Leones de la Teranga que necesitan rescatar puntos para mantenerse con vida en el Grupo I.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 vivirá este lunes un duelo de necesidades opuestas.

El partido se jugará el lunes 22 de junio de 2026 a las 7:00 PM (hora de Panamá) en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, donde Noruega y Senegal se enfrentarán en un choque que podría definir el futuro de ambos equipos en el Grupo I.

Noruega llega a este compromiso con el viento en popa tras su contundente victoria de 4-1 ante Irak.

Jugadores de Noruega celebran el gol del 3-1 durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Irak. EFE/EPA/GREG M. COOPER

Este resultado no solo le otorgó tres puntos vitales, sino que reafirmó su estatus como una de las ofensivas más letales del torneo.

Bajo las órdenes de Ståle Solbakken, el conjunto nórdico exhibe un ritmo arrollador.

Con Erling Haaland en estado de gracia y Martin Ødegaard orquestando el juego con maestría, Noruega ha sumado la impresionante cifra de 41 goles en sus últimos nueve partidos, un promedio de casi cinco anotaciones por encuentro.

Erling Haaland celebra su primer gol y el primero de Noruega ante Irak en el Mundial 2026. EFE/EPA/GREG M. COOPER

El equipo nórdico sabe que una victoria hoy lo pondría con un pie y medio en la siguiente ronda.

Sin embargo, el técnico ha insistido en corregir las pequeñas desatenciones defensivas que permitieron el tanto iraquí en la fecha anterior.

Por el lado senegalés, la realidad es totalmente opuesta y cargada de tensión.

Tras su tropiezo inicial por 1-3 ante Francia, los Leones de la Teranga afrontan este encuentro como una auténtica final anticipada.

El estratega Pape Thiaw es consciente de que cualquier error puede significar el adiós prematuro al torneo, por lo que la encomienda es clara: blindar el área propia.

La jerarquía de Kalidou Koulibaly en la zaga y la seguridad bajo los tres palos de Édouard Mendy serán los cimientos sobre los que Senegal intentará edificar un muro para frenar el ímpetu noruego.

Además de buscar que Sadio Mané y Nicolás Jackson capitalicen las transiciones rápidas para sorprender a un rival que suele dejar espacios atrás cuando se lanza al ataque.

Jugadores de Senegal en un partido del grupo I del Mundial de la FIFA 2026 ante Francia. EFE/ Sebastiao Moreira

Este choque promete ser un fascinante contraste táctico.

Si bien las estadísticas otorgan un 42% de probabilidad de victoria a Noruega frente a un 29,6% para Senegal, el peso del contexto psicológico y la urgencia del conjunto africano podrían nivelar la balanza.

Posibles alineaciones

Noruega (4-3-3): Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Ødegaard, Berge, Aursnes, Sorloth, Haaland y Nusa.

Senegal (4-2-3-1): Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaila Sarr, Camara, Mané y Jackson.

📋 Notre onze de départ contre la Norvège

📺 A suivre en direct sur la RTS1 #NORSEN | #FIFAWC2026 pic.twitter.com/Pqbkax2AAt — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 22, 2026

En un duelo donde se enfrentarán la potencia ofensiva noruega y la urgencia competitiva senegalesa, los detalles podrían terminar inclinando una balanza que promete mantenerse equilibrada hasta el pitazo final.