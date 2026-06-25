Previa: Países Bajos expone su invicto histórico ante una Túnez que apela al orgullo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este jueves, a las 6:00 p. m. (hora de Panamá), el Arrowhead Stadium de Kansas City será el escenario de un duelo inédito en la Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA.

La selección de Países Bajos y el combinado de Túnez se verán las caras por primera vez en una cita mundialista para cerrar la actividad del Grupo F.

El encuentro marcará un hito histórico, ya que la árbitra mexicana Katia García se convertirá en la tercera mujer en impartir justicia en un Mundial masculino.

La juez Katia García en foto de archivo de Ailen Díaz . EFE

El historial general

El historial general entre ambas naciones se reduce a tres amistosos disputados en suelo africano, con un saldo de dos empates (2-2 en 1994 y 1-1 en 2009) y una única victoria neerlandesa.

Fue un contundente 4-0 en la antesala de Argentina 1978, sellado con un doblete de Dick Nanninga y goles de Pierre Vermeulen y Henk van Leeuwen.

Realidades distintas

El combinado dirigido por Ronald Koeman llega con el destino en sus manos y una racha histórica.

Tras su empate 2-2 frente a Japón y la categórica victoria 5-1 sobre Suecia, la Naranja Mecánica acumula 14 partidos consecutivos sin perder en los Mundiales (excluyendo tandas de penales).

Esta cifra se erige como la mejor marca invicta en la historia de la competición, superando el mítico récord que ostentaba Brasil entre 1958 y 1966.

Además, los europeos son auténticos especialistas en esta fase del torneo.

Crysencio Summerville, jugador de la selección de Países Bajos, celebra junto a sus compañeros tras anotar el quinto gol del encuentro frente a Suecia. EFE/EPA/SAM WASSON

Registran un monumental invicto de 18 partidos en rondas de grupos (13 victorias y 5 empates); su última caída en esta instancia fue hace 32 años frente a Bélgica (0-1), en Estados Unidos 1994.

Por si fuera poco, su dominio ante la Confederación Africana (CAF) es absoluto, ya que suman cuatro triunfos consecutivos en Mundiales y no conocen la derrota ante sus representantes en el historial general (cuatro victorias y un empate).

En lo táctico, Koeman podría apostar por la continuidad de Brian Brobbey, quien marcó un doblete ante los suecos, desplazando así a Donyell Malen.

El ataque también tendrá un aliciente especial para Memphis Depay, quien, de sumar minutos, alcanzará los 12 partidos mundialistas e ingresará formalmente al prestigioso Top 10 histórico de presencias de su país en la Copa del Mundo, igualando a leyendas como Dennis Bergkamp y Johan Neeskens.

El delantero neerlandés Memphis Depay durante un entrenamiento de la selección nacional de Países Bajos. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La otra cara de la moneda

Túnez se encuentra matemáticamente eliminada.

Las Águilas de Cartago registran su peor arranque defensivo en la historia de los Mundiales, tras recibir nueve goles en sus primeros dos partidos.

Esta fragilidad contrasta drásticamente con su brillante actuación en Catar 2022, torneo en el que esta selección fue el equipo con menos goles recibidos (1) y mantuvo su valla invicta en dos de sus tres partidos.

A este duro presente se suma una barrera europea: el combinado africano solo ha ganado uno de sus 13 enfrentamientos mundialistas contra representantes de la UEFA, con un saldo de cuatro empates y ocho derrotas.

Jugadores de Túnez al final de un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 ante Japón. EFE/ Miguel Sierra

No obstante, cada vez que Túnez cayó en sus dos primeras presentaciones en un Mundial (1998 y 2018), logró sumar puntos en la última jornada de la fase de grupos.

Alineaciones probables:

Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan van Hecke, Virgil van Dijk, Mickey van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Brian Brobbey y Cody Gakpo.

Túnez (3-4-2-1): Aymen Dahmen; Mohamed Amine, Montassar Talbi, Omar Rekik; Anis Slimane, Ellyes Skhiri, Yan Valery, Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi, Ali Abdi y Firas Chaouat.