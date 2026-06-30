Previa: Países Bajos pone a prueba su histórica racha ante un Marruecos que quiere seguir haciendo historia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Marruecos busca esta noche la revancha después de caer 2-1 en el Mundial Estados Unidos 1994.

Países Bajos y Marruecos, dos selecciones invictas, medirán fuerzas este lunes en el Estadio BBVA de Monterrey por un lugar en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto neerlandés avanzó como líder del Grupo F, mientras que los Leones del Atlas finalizaron segundos del Grupo C.

Ambos llegan invictos, con siete puntos, y buscarán un triunfo que los coloque entre los 16 mejores del torneo, donde ya espera Canadá.

Racha histórica

Los neerlandeses finalizaron primeros del Grupo F tras empatar 2-2 con Japón y vencer posteriormente a Suecia (5-1) y Túnez (3-1).

Cerraron la fase de grupos con 10 goles, una de las mejores producciones ofensivas del campeonato.

Sin embargo, el dato más llamativo va mucho más allá del presente Mundial.

Países Bajos acumula 15 partidos consecutivos sin perder en Copas del Mundo.

Los jugadores de Países Bajos posan para la fotografía oficial del equipo antes del partido frente a Suecia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. EFE/EPA/SAM WASSON

Su última derrota se remonta a la final de Sudáfrica 2010, cuando cayó 1-0 ante España en el tiempo suplementario.

Si solo se toman en cuenta los 90 minutos reglamentarios, la Oranje no pierde un partido mundialista desde los octavos de final de Alemania 2006, cuando fue superada 1-0 por Portugal.

A esa racha contribuyen también sus campañas en Brasil 2014 y Catar 2022, torneos en los que registró ocho victorias y cuatro empates.

Curiosamente, en ambas ediciones fue eliminada por Argentina en la tanda de penaltis: primero en semifinales y luego en cuartos de final.

Marruecos y una cita histórica

El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi terminó segundo del Grupo C con siete puntos, producto del empate 1-1 frente a Brasil y de las victorias sobre Escocia (1-0) y Haití (4-2).

Soufiane Rahimi celebra con sus compañeros tras marcar el gol del triunfo 4-2 de Marruecos sobre Haití, en un partido de la fase de grupos del Mundial 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Al igual que Países Bajos, los africanos llegan invictos a la fase eliminatoria y tratarán de prolongar el impulso iniciado en Catar 2022, cuando se convirtieron en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

Un choque de estilos

Países Bajos fundamenta gran parte de su juego en la posesión del balón, la salida limpia desde el fondo y la profundidad por las bandas.

Su capacidad ofensiva quedó reflejada en los 10 goles convertidos durante la fase de grupos, mientras que, en defensa, cuenta con el liderazgo de su capitán, Virgil van Dijk.

Elias Achouri, de Túnez, disputa el balón con Virgil van Dijk, de Países Bajos, durante un partido de la fase de grupos del Mundial 2026. EFE/EPA/AMY KONTRAS

Marruecos, por su parte, apuesta por un bloque compacto, orden defensivo y rápidas transiciones ofensivas.

La velocidad de Achraf Hakimi, la creatividad de Brahim Díaz y la seguridad del portero Yassine Bounou vuelven a perfilarse como algunas de sus principales fortalezas.

Achraf Hakimi celebra la victoria 1-0 de Marruecos sobre Escocia, en un partido de la fase de grupos del Mundial 2026. EFE/EPA/GREG M. COOPER

Antecedente

El partido marcará el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.

El único antecedente se produjo en la última jornada del Grupo F de Estados Unidos 1994, cuando Países Bajos derrotó 2-1 a Marruecos gracias a los goles de Dennis Bergkamp y Bryan Roy.

🇳🇱🇲🇦 Netherlands and Morocco meet again in North America, 32 years after their first World Cup meeting at USA 1994.



Back then, the Dutch beat Morocco 2-1 at the Citrus Bowl in Orlando, with Dennis Bergkamp and Bryan Roy scoring either side of Hassan Nader’s equalizer.… pic.twitter.com/Jt0ZW2c1qm — Olt Sports (@oltsport_) June 29, 2026

Treinta y dos años después, ambas selecciones volverán a encontrarse en un escenario mundialista, esta vez con un lugar en los octavos de final en juego.

Posibles alineaciones

Holanda (4-3-3): Verbruggen, Van Dijk, Aké, Van Hecke, Gravenberch, Gakpo, Van de Ven, Brobbey, F. de Jong, Dumfries, Summerville.

Marruecos (4-3-3): Bono; Achraf Hakimi, Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Bouaddi; Brahim Díaz, Amir Richardson Saibari y El Khannouss.

🇲🇦 Ya tenemos el 1️⃣1️⃣ de Marruecos para enfrentarse a Países Bajos 🇳🇱



⚽ Los africanos, con su once de gala



⭐ #FIFAWORLDCUP #Mundial2026 pic.twitter.com/zvhmcYAlBc — MARCA (@marca) June 29, 2026

El vencedor del encuentro obtendrá el boleto a los octavos de final, donde se enfrentará a Canadá, que aseguró su clasificación tras eliminar a Sudáfrica.

Para Países Bajos será la oportunidad de prolongar un invicto que se mantiene desde hace tres Copas del Mundo y consolidar su condición de candidato al título.

Marruecos, por su parte, buscará dar un nuevo paso en el crecimiento que ha experimentado durante los últimos años y demostrar que su histórica actuación en Catar 2022 no fue producto de la casualidad.