Previa: Países Bajos pone a prueba su histórica racha ante un Marruecos que quiere seguir haciendo historia

Países Bajos y Marruecos, dos selecciones invictas, medirán fuerzas este lunes en el Estadio BBVA de Monterrey por un lugar en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El conjunto neerlandés avanzó como líder del Grupo F, mientras que los Leones del Atlas finalizaron segundos del Grupo C.
Ambos llegan invictos, con siete puntos, y buscarán un triunfo que los coloque entre los 16 mejores del torneo, donde ya espera Canadá.
Racha histórica
Los neerlandeses finalizaron primeros del Grupo F tras empatar 2-2 con Japón y vencer posteriormente a Suecia (5-1) y Túnez (3-1).
Cerraron la fase de grupos con 10 goles, una de las mejores producciones ofensivas del campeonato.
Sin embargo, el dato más llamativo va mucho más allá del presente Mundial.
Países Bajos acumula 15 partidos consecutivos sin perder en Copas del Mundo.
Su última derrota se remonta a la final de Sudáfrica 2010, cuando cayó 1-0 ante España en el tiempo suplementario.
Si solo se toman en cuenta los 90 minutos reglamentarios, la Oranje no pierde un partido mundialista desde los octavos de final de Alemania 2006, cuando fue superada 1-0 por Portugal.
A esa racha contribuyen también sus campañas en Brasil 2014 y Catar 2022, torneos en los que registró ocho victorias y cuatro empates.
Curiosamente, en ambas ediciones fue eliminada por Argentina en la tanda de penaltis: primero en semifinales y luego en cuartos de final.
Marruecos y una cita histórica
El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi terminó segundo del Grupo C con siete puntos, producto del empate 1-1 frente a Brasil y de las victorias sobre Escocia (1-0) y Haití (4-2).
Al igual que Países Bajos, los africanos llegan invictos a la fase eliminatoria y tratarán de prolongar el impulso iniciado en Catar 2022, cuando se convirtieron en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.
Un choque de estilos
Países Bajos fundamenta gran parte de su juego en la posesión del balón, la salida limpia desde el fondo y la profundidad por las bandas.
Su capacidad ofensiva quedó reflejada en los 10 goles convertidos durante la fase de grupos, mientras que, en defensa, cuenta con el liderazgo de su capitán, Virgil van Dijk.
Marruecos, por su parte, apuesta por un bloque compacto, orden defensivo y rápidas transiciones ofensivas.
La velocidad de Achraf Hakimi, la creatividad de Brahim Díaz y la seguridad del portero Yassine Bounou vuelven a perfilarse como algunas de sus principales fortalezas.
Antecedente
El partido marcará el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.
El único antecedente se produjo en la última jornada del Grupo F de Estados Unidos 1994, cuando Países Bajos derrotó 2-1 a Marruecos gracias a los goles de Dennis Bergkamp y Bryan Roy.
🇳🇱🇲🇦 Netherlands and Morocco meet again in North America, 32 years after their first World Cup meeting at USA 1994.— Olt Sports (@oltsport_) June 29, 2026
Back then, the Dutch beat Morocco 2-1 at the Citrus Bowl in Orlando, with Dennis Bergkamp and Bryan Roy scoring either side of Hassan Nader’s equalizer.… pic.twitter.com/Jt0ZW2c1qm
Treinta y dos años después, ambas selecciones volverán a encontrarse en un escenario mundialista, esta vez con un lugar en los octavos de final en juego.
Posibles alineaciones
Holanda (4-3-3): Verbruggen, Van Dijk, Aké, Van Hecke, Gravenberch, Gakpo, Van de Ven, Brobbey, F. de Jong, Dumfries, Summerville.
This is Oranje! 🔶#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup #NEDMAR pic.twitter.com/0ac5pcpvEz— OnsOranje (@OnsOranje) June 29, 2026
Marruecos (4-3-3): Bono; Achraf Hakimi, Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; El Aynaoui, Azzedine Ounahi, Bouaddi; Brahim Díaz, Amir Richardson Saibari y El Khannouss.
🇲🇦 Ya tenemos el 1️⃣1️⃣ de Marruecos para enfrentarse a Países Bajos 🇳🇱— MARCA (@marca) June 29, 2026
⚽ Los africanos, con su once de gala
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El vencedor del encuentro obtendrá el boleto a los octavos de final, donde se enfrentará a Canadá, que aseguró su clasificación tras eliminar a Sudáfrica.
Para Países Bajos será la oportunidad de prolongar un invicto que se mantiene desde hace tres Copas del Mundo y consolidar su condición de candidato al título.
Marruecos, por su parte, buscará dar un nuevo paso en el crecimiento que ha experimentado durante los últimos años y demostrar que su histórica actuación en Catar 2022 no fue producto de la casualidad.