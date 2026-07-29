Previa: Panamá Sub-20 busca reaccionar ante Jamaica en un duelo clave del Grupo C

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El equipo dirigido por Mike Stump necesita mejorar su precisión ofensiva y rearmar la zaga sin Oliver Campos frente a un rival liderado por Jahmarie Nolan, delantero de 16 años del Toronto FC II.

La selección masculina Sub-20 de fútbol de Panamá se enfrentará a Jamaica este miércoles 29 de julio, desde las 3:00 p.m. (hora de Panamá), en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, México.

El encuentro será determinante en la lucha por la clasificación en el grupo C.

Esto luego de que el conjunto dirigido por Mike Stump perdiera 3-0 frente a Canadá en su debut.

Los canadienses y los jamaicanos lideran el grupo con tres puntos, mientras que Panamá y Honduras aún no han sumado.

El onceno istmeño afrontará su segundo compromiso con dos tareas inmediatas: aprovechar mejor sus oportunidades y reajustar la defensa ante la ausencia de su capitán, Oliver Campos, expulsado en el debut frente a Canadá.

La selección completó este martes su último entrenamiento en la cancha de práctica contigua al estadio.

El cuerpo técnico ultimó los detalles tácticos y Stump aseguró que el plantel mantiene la motivación.

Ambas selecciones se han enfrentado dos veces en el Campeonato Sub-20 de Concacaf; el conjunto canalero ganó ambos partidos sin recibir goles: 4-0 en 2013 y 2-0 en 2015.

La primera exigencia: el ataque

De acuerdo con las estadísticas de Concacaf, Panamá registró siete remates ante Canadá, aunque solo uno fue a portería, y tuvo un 37 % de posesión del balón.

Raheen Cuello protagonizó las dos llegadas más claras.

En los primeros minutos, el delantero ganó un balón largo e intentó superar al guardameta con un remate elevado.

Antes del descanso, volvió a quedar de cara al arco, pero su disparo se fue por encima del travesaño.

Esas acciones demostraron que Panamá encontró espacios, aunque no logró culminar las jugadas.

La selección nacional buscará mayor precisión ofensiva este miércoles frente a Jamaica. Foto: FEPAFUT

Frente a Jamaica, necesitará mayor precisión para convertir esas aproximaciones en una amenaza constante.

El guardameta Alberto Ruiz también se refirió a las acciones que condicionaron el encuentro.

“Nunca esperábamos tan temprano terminar con una roja y regalar un penal”, expresó tras el debut.

El dilema de Stump

La expulsión de Oliver Campos obligará a Stump a modificar la línea defensiva utilizada ante Canadá, integrada además por Anthony Ramos, Josué Wood y Shayron Stewart.

De acuerdo con la lista oficial publicada por Concacaf, Luis Carlos Gómez Peña es el único de los futbolistas inscritos como defensores que no fue titular en el encuentro inaugural.

⏱️4️⃣5️⃣+2️⃣’ de partido



Tarjeta roja 🟥 para Oliver Campos de #PanamáSub20🇵🇦



🇵🇦 0-2 🇨🇦



🏟️ Estadio Universitario BUAP

📺 ESPN y Disney +

📻 @tvnradio965 @rpc_radio #MareaQueLate — FEPAFUT (@fepafut) July 26, 2026

El ajuste cobra mayor relevancia ante una Jamaica que mostró dos versiones frente a Honduras.

El cuerpo técnico panameño presenció y grabó íntegramente el debut de Jamaica frente a Honduras.

Posteriormente, analizó las imágenes para preparar el planteamiento del encuentro.

Durante la primera mitad, el conjunto caribeño presionó con intensidad la salida rival y dificultó la circulación de los hondureños.

De esa presión surgió el primer gol: Jabarie Howell filtró el balón para Jahmarie Nolan, quien atacó el espacio y definió con un remate cruzado.

En la segunda parte, Jamaica redujo la intensidad de su presión y se replegó con una línea de cinco para proteger su área.

Honduras adelantó sus líneas y encontró el empate en el minuto 75, pero Jamaica resolvió el partido en el tiempo añadido, tras una segunda jugada originada en un tiro de esquina.

El desenlace supone otra advertencia para Panamá, que recibió el primer gol de Canadá en una jugada a balón parado durante su estreno.

Stump fijó dos prioridades defensivas: “dejar el arco en cero” y estar “concentrados en la pelota quieta”.

Jahmarie Nolan, la principal amenaza

El delantero de 16 años se perfila como la principal referencia ofensiva de Jamaica.

Nolan disputa su segunda temporada con Toronto FC II.

Antes de incorporarse a la concentración de Jamaica, sumaba siete goles y tres asistencias en 15 partidos de la temporada 2026 de la MLS NEXT Pro.

También fue reconocido como el mejor jugador de las eliminatorias Sub-17 de Concacaf, disputadas en febrero.

Su movilidad, capacidad para atacar los espacios y experiencia en una competencia profesional lo convierten en el futbolista que Panamá deberá vigilar con mayor atención.

Más de una década después del último enfrentamiento, aquellos resultados representan apenas una referencia histórica.

Las condiciones y exigencias del duelo de este miércoles serán diferentes.

Stump reiteró que la clasificación al Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 continúa al alcance del equipo.

Panamá tendrá que superar la presión inicial de Jamaica, defender con atención las acciones a balón parado y convertir sus llegadas en goles para recuperar terreno en el torneo.