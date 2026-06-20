Previa: Urgencia neerlandesa frente al poderío ofensivo de Suecia en el Grupo F

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras dejar dudas en su debut, la selección de Ronald Koeman busca su primera victoria ante un combinado sueco que llega impulsado por una contundente goleada.

Este sábado 20 de junio, a partir de las 12:00 (hora de Panamá), se disputará en el Houston Stadium el esperado segundo partido del Grupo F de la Copa del Mundo.

El panorama del grupo

Suecia llega como líder indiscutible tras golear 5-1 a Túnez en su debut, amparada en una excelente diferencia de goles.

Las anotaciones de aquel encuentro llevaron la firma de Yasin Ayari quien aportó un doblete, Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg.

Por su parte, Países Bajos suma un punto tras un amargo empate 2-2 frente a Japón.

La Oranje desperdició una ventaja de dos goles, conseguida por Virgil van Dijk y Crysencio Summerville, antes de que Daichi Kamada igualara las acciones en el minuto 88.

El seleccionador neerlandés, Ronald Koeman, lamentó la falta de contundencia de su equipo:

“Es decepcionante... Estuvimos dos veces por delante en el marcador y no logramos ganar”.

Ronald Koeman habla en una rueda de prensa este sábado en Dallas (EE.UU.). EFE/ Sebastián Mariscal

Aunque Países Bajos no pierde un partido mundialista en los 90 minutos reglamentarios desde 2010, el ambiente actual está marcado por la presión.

Tras el tropiezo ante los nipones, la prensa ha cuestionado severamente al equipo y a su técnico.

No obstante, Koeman mantiene la fe en la calidad de su plantilla, asegurando que cuentan con el nivel suficiente para “ganarle a cualquier equipo”.

Historial de enfrentamientos

Ambas selecciones se han medido en 25 ocasiones, con un balance histórico de 12 victorias para Países Bajos, 8 para Suecia y 5 empates.

El antecedente más reciente data de octubre de 2017, durante las eliminatorias para el Mundial de 2018, y culminó con un triunfo neerlandés por 2-0.

En el marco de la Copa del Mundo, solo existe un registro: un empate sin goles en la fase de grupos de la edición de 1974.

Novedades y ausencias

En el campamento neerlandés hay preocupación. Frenkie de Jong llegó a la justa mundialista al límite tras una lesión, y Koeman dejó entrever dudas sobre su titularidad al señalar que el mediocampista “siente una molestia en la zona abdominal”.

A esto se suma que Jurriën Timber fue descartado a última hora y Xavi Simons sufrió una rotura de ligamento cruzado.

En la delantera, Memphis Depay partía como la primera opción, pero aún no ha logrado consolidarse en el once inicial.

Memphis Depay durante un entrenamiento de la selección nacional de Países Bajos. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Ante este escenario y tras el reciente empate, Koeman asumió las críticas y admitió:

“Mis sustituciones no dieron resultado... la responsabilidad recae en mí”.

Del lado sueco, el panorama es mucho más alentador, sin bajas significativas reportadas.

Se espera que el técnico Graham Potter mantenga su esquema titular, respaldado por el guardameta Kristoffer Nordfeldt y un tridente ofensivo intacto.

Imagen de archivo del nuevo entrenador de Suecia, Graham Potter. EFE/EPA/Andy Rain / Andy Rain / EFE

El cuadro escandinavo respira confianza, aunque Potter ha advertido que no subestimarán a su rival.

Jugadores clave

La principal fortaleza de Países Bajos radica en su línea defensiva, liderada por el capitán Virgil van Dijk.

Virgil Van Dijk de Países Bajos controla el balón este domingo, en un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026. EFE/ Sebastián Mariscal

En el frente de ataque, destacan Cody Gakpo, Brian Brobbey y Donyell Malen, quienes conformarían el tridente en el habitual esquema 4-3-3.

La atención también estará puesta en la evolución de De Jong, en caso de que finalmente logre sumar minutos.

Suecia, en contraste, exhibe un poderío ofensivo letal. Alexander Isak y Viktor Gyökeres componen una dupla temible; el propio Potter aseguró que, de mantener la solidez atrás, ambos delanteros “pueden hacer mucho daño”.

Imagen de los jugadores de la selección sueca tras su victoria. EFE

Yasin Ayari ya demostró su puntería, mientras que Anthony Elanga y Lucas Bergvall aportan desequilibrio y velocidad por las bandas.

Atrás, Nordfeldt se erige como una garantía de seguridad bajo los tres palos.

Posibles alineaciones

Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo.

Suecia (5-3-2): Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson; Benjamin Nygren, Jesper Karlström, Yasin Ayari; Viktor Gyökeres y Alexander Isak.

Países Bajos saltará al césped urgido de su primera victoria, buscando imponer su jerarquía y solidez táctica.

En frente, tendrá a una Suecia que procurará revalidar su excelente estado de forma mediante un fútbol agresivo y transiciones letales al contragolpe.