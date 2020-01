Un mes de prisión para Brandao por su cabezazo a Thiago Motta

REDACCIÓN INTERNACIONAL AFP. -El futbolista brasileño de Bastia, Brandao, fue condenado este jueves a un mes de prisión, así como a pagar una multa de 25 mil dólares por un cabezazo al jugador italo-brasileño del PSG, Thiago Motta.



El presidente del tribunal correccional de París dejó entender sin embargo que el jugador de 34 años podría beneficiarse de una revisión del castigo y no tener que estar en prisión.



La fiscalía había pedido poco antes ocho meses de prisión condicional, con la pena en suspenso, y 19 mil dólares en multa contra Brandao.



El 16 de agosto, poco después del final del PSG-Bastia, de la segunda jornada de Ligue 1, en el Parque de los Príncipes, Brandao había esperado a Thiago Motta en el pasillo de vestuarios.



En las imágenes de la cámara de seguridad, se ve a Brandao avanzar y dar un cabezazo a Thiago Motta antes de correr hacia su vestuario, causándole una fractura en la nariz.



Después, Evaeverson Lemos da Silva Brandao, su verdadero nombre, reconoció los hechos pero negó el carácter premeditado de la agresión. Para el representante del ministerio público, el carácter premeditado del gesto del delantero brasileño no presenta dudas, “un cabezazo totalmente desproporcionado”.



“En el terreno me dijo que me esperaría. No podía imaginar que lo haría de verdad”, declaró Thiago Motta en su testimonio.



Para la defensa, “su gesto no es premeditado”, es un “acto irracional”, un “impulso súbito”, señalando que los insultos proferidos por Thiago Motta en el partido, explican que Brandao “perdiera los nervios” tras el partido.