Probable alineación de Panamá para el amistoso contra Sudáfrica en Durban

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cuatro meses después de sellar su segunda clasificación a una Copa del Mundo, la selección de Panamá vuelve a escena este viernes con un partido que, aunque amistoso, promete abrir debate. El rival será Sudáfrica en Durban, en el primero de al menos cinco ensayos antes de los exigentes compromisos frente a Ghana, Croacia e Inglaterra.

El técnico Thomas Christiansen contará prácticamente con todo su arsenal. La única baja es Fidel Escobar, quien sigue sin ver minutos desde el 21 de diciembre debido a una lesión en la parte baja de la espalda. A partir de ahí, el abanico de opciones es amplio, lo que convierte la elección del once en un ejercicio que ya genera discusión entre los aficionados.

En portería, todo apunta a la titularidad de Orlando Mosquera.

Kuty Mosquera llega con números sólidos en Arabia Saudita, incluyendo un llamativo 60% de efectividad en penales atajados y siete vallas invictas en 26 partidos. Aun así, la presencia de César Samudio, ya recuperado, y Luis Mejía deja abierta la pregunta: ¿debería haber rotación desde el inicio?

En defensa, Christiansen mantendría su sistema de cinco zagueros. El regreso de Michael Amir Murillo, tras perderse la última fecha FIFA por lesión, es una de las noticias más importantes. La línea central se perfila con Carlos Harvey, Andrés Andrade y José Córdoba. Este último llega en gran forma desde Inglaterra, mientras Harvey aún genera dudas tras un arranque irregular en la MLS.

El carril izquierdo aparece como uno de los puntos más debatibles. Eric Davis parte como favorito, aunque no es una decisión exenta de cuestionamientos.

El mediocampo reuniría experiencia y creatividad con Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla en el eje. Por las bandas, José Luis Rodríguez y Edgar Yoel Bárcenas aportarían velocidad y desequilibrio, aunque también sacrificio defensivo. Aquí surge otro foco de debate: ¿debería Christiansen apostar por un mediocampo más ofensivo o priorizar el equilibrio en un amistoso fuera de casa?

En ataque, José Fajardo se perfila como el hombre de referencia, respaldado por su reciente gol ante Barcelona en Guayaquil. Sin embargo, nombres como Cecilio Waterman y Kadir Barría presionan por minutos.

Por el lado de Sudáfrica, se espera un equipo físico, dinámico y con presión alta, que buscará aprovechar su localía en Durban. Aunque no han revelado su alineación, su preparación en Pretoria sugiere que llegarán con ritmo competitivo.