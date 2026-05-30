Probable once de Panamá ante Brasil: Christiansen perfila su primer ensayo mundialista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá enfrenta este domingo a Brasil en el estadio Maracaná en el primero de sus tres amistosos de preparación rumbo al Mundial 2026.

La selección de Panamá afrontará este domingo su prueba más exigente antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando visite a Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en el primero de tres encuentros de preparación previos a su debut mundialista del próximo 17 de junio frente a Ghana.

El compromiso ante la selección brasileña representa un desafío superior a los otros dos amistosos programados para la recta final de la preparación canalera. Panamá se despedirá de su afición el 3 de junio en el estadio Rommel Fernández ante República Dominicana y posteriormente viajará a San Luis, Misuri, para medirse a Bosnia Herzegovina, rival que sustituyó a Italia luego del fracaso de los tetracampeones mundiales en su intento por clasificar al certamen de la FIFA.

Thomas Christiansen llega a este primer examen con varias bajas importantes. El técnico danés no podrá contar con el capitán Aníbal Godoy, el mediocampista Adalberto Carrasquilla, el portero Luis Mejía ni el atacante Azarías Londoño, todos afectados por distintos problemas físicos.

A pesar de las ausencias, el entrenador dispone de 26 futbolistas en Río de Janeiro y buscará aprovechar el encuentro para observar el estado competitivo de varios jugadores que han tenido un semestre irregular debido a lesiones o falta de continuidad en sus clubes.

Entre ellos destacan Edgardo Fariña, Fidel Escobar y Carlos Harvey, tres nombres llamados a desempeñar un papel importante en la estructura del equipo durante la Copa Mundial y que necesitan acumular minutos antes del inicio del torneo.

Aunque Christiansen, quien ofrecerá declaraciones este domingo a la 1:00 p.m. hora de Panamá, suele mantener reserva sobre sus alineaciones, la formación más probable apunta a Orlando Mosquera como guardameta titular.

La línea de tres defensores centrales estaría integrada por Edgardo Fariña, Fidel Escobar y José Córdoba, mientras que Michael Amir Murillo y Eric Davis ocuparían los carriles derecho e izquierdo, respectivamente.

En el centro del campo, Carlos Harvey y Cristian Martínez asumirían la responsabilidad de equilibrar el juego, recuperar balones y conectar con el frente ofensivo.

Más adelante, José Luis Rodríguez e Ismael Díaz aportarían velocidad y desequilibrio por detrás del delantero José Fajardo, quien aparece como la principal referencia ofensiva para enfrentar a una selección brasileña que exigirá máxima concentración durante los 90 minutos.

Entre las alternativas disponibles para el cuerpo técnico figuran JD Gunn, Iván Anderson, Víctor Griffith, José Murillo y Kadir Barría, futbolistas que no son parte de la convocatoria mundialista de Panamá.