Probeis competirá en la Serie de las Américas

La Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis) será uno de seis participantes en la nueva Serie de las Américas, que será organizada por la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM).

El resto de los miembros de esta agrupación son las ligas de Nicaragua, Cuba, Colombia, Curazao y Argentina. La primera edición de este certamen se disputará en Managua del 23 al 31 de enero de 2025.

Carlos Lee, presidente de Probeis, expresó que esta es una oportunidad para los equipos que no fueron tomados en cuenta como miembros permanentes por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, aunque destacó que este nuevo torneo no nace como una competencia contra la Serie del Caribe.

“Ya está bueno de que nos tengan de relajo, de que nos invitan, pero no nos dan participación. En uno de estos temas no quería opinar, porque desde que nos sentamos creo que fue uno de los primeros temas”, expresó Lee en la conferencia de prensa sobre la Serie del Caribe, en la que Panamá compitió de 2019 a 2024 como invitado.

“¿Qué va a pasar cuando sientan que estamos cogiendo fuerza y quieran venir nuevamente a debilitar esta asociación? Para mí, creo que de aquí en adelante, no hay vuelta atrás. Por eso decía que teníamos una fraternidad, estrechar lazos e ir todos con el mismo norte”, agregó.

El ex grandes ligas, con 14 campañas de experiencia en las Mayores, destacó que si llega una invitación la tomarán, pero que deberán tener todos los derechos como los demás equipos.

“Que nos inviten, claro, vamos. Pero con todos los derechos que se merece, como los demás equipos. ¿Qué no vamos a continuar o que nos invitan para debilitar? Nosotros vamos a seguir y es el norte que tenemos todos aquí. Creo que todos aquí hemos esperado suficiente tiempo, dando la oportunidad a que se nos tomara en cuenta, no se nos tomó en cuenta”, manifestó Lee.

“Esto no es competencia, esto no es para competir con la confederación, esto es una iniciativa de los países que tenemos ligas profesionales y no tenemos la oportunidad de ser partícipes de la confederación. Nos unimos para tener la oportunidad de participar en un torneo internacional, con todos los méritos, con todos los beneficios y con todo lo que se debe para exaltar el béisbol”, añadió.

En la primera asamblea general de la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM) se escogió la junta directiva, que estará presidida por David Salayandía, vicepresidente de Probeis, y que tendrá un periodo de tres años.

El panameño estará acompañado por Juan Reynaldo Pérez (vicepresidente), Nemesio Porras (vicepresidente), Pedro Salcedo (vicepresidente), Jedrek Magdalena (vicepresidente), Roberto Braccini (vicepresidente), Carlos Lee (vicepresidente), Ajax Delgado (secretario general), Luis Villalaz (tesorero), Kodiró Miranda (fiscal) y Juan Daniel Del Risco (vocal).