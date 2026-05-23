Probeis Kids arranca la temporada 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El torneo se jugará del 30 de mayo al 6 de junio, en MVP Sport City, y es clave para el desarrollo del béisbol infantil panameño y la selección rumbo a la Serie del Caribe Kids.

La temporada 2026 del Probeis Kids se disputará del 30 de mayo al 6 de junio en las instalaciones de MVP Sport City, con la participación de 16 equipos que competirán por el título en uno de los torneos infantiles más importantes del calendario nacional.

El certamen reunirá a novenas divididas en dos grupos, bajo un formato en el que los dos mejores de cada sector avanzarán a las semifinales, que se jugarán de forma cruzada. Los ganadores de estas llaves disputarán la final para definir al campeón.

Más allá del título, el torneo tiene como objetivo fortalecer el desarrollo del béisbol en categorías menores y servir como plataforma para conformar la selección que representará a Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026.

Entre los equipos participantes figuran Águilas Metropolitanas, Federales de Chiriquí, Nacionales Kids, Vikingos, Dragons MVP, Leña Roja de Coclé, Bucaneros de Coclé, Linces de Río Hato, Harpías de Darién, Potros de Pacora, Emperadores de Panamá Norte, Cardenales de Los Andes #2, Fénix de Curundú, Detroit del Norte, Lobos de Cerro Viento y Best Academy.