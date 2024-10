Probeis se prepara para la Serie de las Américas

Escuchar audio noticia

El vicepresidente de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis), David Salayandía, expresó que el interés de los equipos participantes no ha cambiado, luego de conocerse que no asistirán a la Serie del Caribe, ya que tienen la oportunidad de competir en la nueva Serie de las Américas.

Esta nueva competencia fue organizada por los países que fueron excluidos para la edición 2025 de la Serie del Caribe, como es el caso de Nicaragua, Colombia, Curazao y Cuba.

“Nosotros vamos a seguir haciendo la Serie de las Américas, porque no podemos estar esperanzados de que la Confederación (del Caribe) nos invite un año sí y un año no, y no solamente Panamá. Por eso es que nos unimos Cuba, Colombia, Nicaragua, Curaçao, Panamá y también Argentina”, dijo Salayandía, quien también es el presidente de la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM).

Pero Salayandía no cierra la puerta de volver en un futuro a competir en la Serie del Caribe, al indicar que si un país recibe la invitación la tomarán.

“Si alguno de estos países es invitado a la Serie del Caribe, pues vamos a ir, no hay ningún problema, pero algunas cosas tienen que cambiar en relación con los beneficios que van a tener los países que son invitados”, manifestó Salayandía, quien luchó para que Panamá volviera a ser miembro permanente, desde que regresó a la competencia en 2019.

“Puede darse el caso en 2026 que estemos invitados a la Serie del Caribe y a la vez a la Serie de las Américas. Ya es una decisión interna de Probeis de decidir si el equipo campeón es el que va a los dos torneos o un equipo va a un torneo y otro va al otro. Es una decisión ya de Probeis”, añadió.

La primera Serie de las Américas se jugará del 23 al 31 de enero de 2025, en Managua, Nicaragua. Esta competencia contará con los campeones de cada país.

Por otro lado, el dirigente también comentó que la franquicia Club Deportivo Los Nacionales se convierte en el cuarto equipo del torneo la temporada 2024-2025, la cual tendrá un equipo Sub-23.

“Son un equipo muy joven, es como una selección Sub-23. Es una franquicia que se va a mantener en la liga y que será dirigida por Aníbal Reluz. Este equipo tendrá todos los derechos como los otros tres”, finalizó.

La nueva temporada de Probeis iniciará el próximo 29 de noviembre, con una doble jornada en el estadio Juan Demóstenes Arosemena y en el Rod Carew.