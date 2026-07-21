Profesores de Educación Física podrán optar gratuitamente por la licencia D de la FPF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Educación (Meduca) y la Federación Panameña de Fútbol (FPF) firmaron este martes un convenio de cooperación que permitirá capacitar gratuitamente a docentes de educación física bajo los estándares de la FIFA, en un proyecto que busca fortalecer el fútbol escolar y establecer una metodología común para el desarrollo de este deporte en el país.

El acuerdo fue suscrito por la ministra de Educación, Lucy Molinar, y el presidente de la FPF, Manuel Arias, durante el lanzamiento de los Juegos Intercolegiales Meduca, y contempla el desarrollo del programa FIFA Football for Schools, mediante el cual docentes de la Red Nacional de Educación Física recibirán formación para obtener la licencia D.

Durante el acto, Molinar sostuvo que la alianza entre Meduca y las federaciones deportivas debe trascender las administraciones de turno y convertirse en una política permanente.

“Esto debe ser un proyecto de Estado. Que las federaciones y el Ministerio de Educación estén cerca no puede depender de la voluntad del ministro; es una obligación”, manifestó.

La ministra puso como ejemplo el modelo de desarrollo implementado por España, nueva campeona mundial, para explicar la importancia de una metodología unificada desde las categorías formativas.

“Si Panamá logra desarrollar un estilo y que todo el mundo aprenda a jugar fútbol con un estilo, Panamá tiene más posibilidades de tener éxito en el futuro. Y eso aplica para todas las disciplinas”, afirmó.

Molinar añadió que el objetivo no es únicamente formar deportistas de alto rendimiento.

“Queremos que sean grandes futbolistas, sí, pero también queremos que sean grandes personas, y el deporte te hace una mejor persona”, expresó.

Por su parte, Arias calificó el convenio como un programa institucional que permitirá incorporar el fútbol dentro de las actividades extracurriculares de los estudiantes de primaria.

“La idea es que los niños en primaria empiecen a tener actividades extracurriculares y nosotros queremos dar esa avanzada con el fútbol gracias al apoyo del Ministerio de Educación y de la FIFA, a través del programa Football for Schools”, indicó.

El dirigente explicó que las capacitaciones para los docentes comenzarán en agosto y se desarrollarán de forma presencial en las diferentes regiones del país.

“Los profesores de la Federación Panameña de Fútbol estarán yendo a cada región para entrenar a los profesores de primaria y que el programa empiece el próximo verano con los niños”, señaló.

LA FPF ALCANZA MÁS DE 260.000 HORAS DE FORMACIÓN A SUS ENTRENADORES



En alianza con MBP, más de 3.900 DTs se han formado bajo la nueva estructura de licencias de la Federación Panameña de Fútbol.



📝 Conoce todos los detalles https://t.co/zPgzztH9pU #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/bMdY7V3U8S — FEPAFUT (@fepafut) August 13, 2025

Arias destacó que la formación será completamente gratuita para los educadores y será financiada por la FPF con el respaldo de la FIFA.

“La Federación Panameña de Fútbol está haciendo de manera gratuita toda la inscripción y además dará el apoyo para que el próximo año también se desarrolle la competencia interescolar”, precisó.

Según el presidente de la Fepafut, la federación ya ha emitido más de 1,800 licencias D en todo el país y considera que este convenio ampliará el alcance del programa al sistema educativo nacional.

La coordinadora de Desarrollo de la FPF, Carolina Joly, explicó que la iniciativa también contempla la entrega de implementos deportivos a las escuelas participantes.

“La Federación Panameña de Fútbol, en alianza con FIFA y el programa Football for Schools, a través del Ministerio de Educación, preparará a la Red Nacional de Profesores de Educación Física con conocimiento internacional, mediante seminarios presenciales y la entrega de balones a cada una de las escuelas que formarán parte de esta red”, indicó.