Panamá, 15 de enero del 2026

    Béisbol

    Prospectos panameños firman con organizaciones de la MLB

    Los chicos fueron firmados por equipos como los Yankees, Filis, Piratas, Nacionales y Diamondbacks.

    Humberto Cornejo
    Jorge Miranda firmó con la organización de los Filis de Filadelfia. Foto: Tomada de @francysromeroFR

    Un grupo de jóvenes talentos panameños está dando sus primeros pasos hacia las Grandes Ligas al firmar con organizaciones de la MLB.

    A sus 16 años, estos prometedores peloteros inician una nueva etapa en sus carreras, con el sueño de llegar a las mayores.

    Entre ellos, destacan nombres que han sido contratados por equipos como los Yankees de Nueva York, los Filis de Filadelfia, los Piratas de Pittsburgh, los Nacionales de Washington y los Diamondbacks de Arizona.

    En primer lugar, Víctor De León firmó con los Yankees de Nueva York. Por otro lado, Yilmar Samudio y Jorge Miranda se unieron a los Filis de Filadelfia.

    En cuanto a Adrián Nieto, ha sido firmado por los Piratas de Pittsburgh, y Edward Rodríguez llegó a un acuerdo con los Nacionales de Washington. Finalmente, Yamir Mendieta se unió a los Diamondbacks de Arizona.

    De este modo, estos jóvenes peloteros panameños se suman a una larga tradición de talento exportado por Panamá al béisbol de las Grandes Ligas, y ahora tienen la oportunidad de seguir su camino hacia el máximo nivel del béisbol mundial.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


