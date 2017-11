¿Quién puede encarnar el Renacimiento italiano?

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) se reunirá el miércoles en Roma para "hacer un análisis profundo y decidir el futuro" de la Azzurra, especialmente del seleccionador Giampiero Ventura, muy cuestionado después de la eliminación del país para el Mundial-2018.

Carlo Tavecchio, presidente de la FIGC, fue el primero en hablar de "apocalipsis" en caso de no clasificación. El término fue utilizado después por numerosos analistas, que estiman que el dirigente que designó a Ventura debería ser el primero en pagar por su fracaso.

Abatidos después del partido, los jugadores de la Nazionale lograron mantener la cabeza fría. Así, el central Giorgio Chiellini, que no confirmó su continuidad en la selección, declaró: "Debemos hacer un examen de conciencia.

Después de un fracaso de este tipo hay mucho trabajo por delante. Pero tenemos tres años (antes de la Eurocopa), y espero que el amor percibido en San Siro no abandone nunca a la Nazionale".

"Estoy seguro de que los jóvenes van a progresar y podrán abrir un ciclo para que esta derrota quede en la memoria como el año cero, el del inicio del renacimiento", añadió el central de la Juventus.

Preguntados después del partido de San Siro, los tifosi y los periodistas italianos no querían ni oír hablar de Ventura.

El seleccionador aún no ha dimitido, pero nadie apuesta por su continuidad.Para sustituirle, los dos nombres que hacen soñar a Italia son los de Carlo Ancelotti, libre después de haber sido despedido por el Bayern de Múnich, y Antonio Conte, predecesor de Ventura.

Conte, hoy en el Chelsea, llevó a Italia a las puertas de la semifinal de la Eurocopa-2016.

Queda por saber si la idea de reconstrucción a partir de las cenizas seduce a ambos entrenadores, y si la FIGC es capaz de ofrecerles un salario acorde a su caché.

Al igual que Conte, los otros nombres que se barajan, Roberto Mancini o Massimiliano Allegri, están bajo contrato con el Zenit San Petersburgo y la Juventus respectivamente.

Mientras, la federación podría designar a un técnico interino, como Luigi Di Biagio, que llevó a los Sub-21 hasta semifinales del último Europeo de la categoría.

La designación en 2016 de Ventura, técnico respetado pero con una carrera modesta al más alto nivel -ningún partido dirigido en 'Champions'- recuerda que las grandes figuras italianas del banquillo tienen otras prioridades antes que dirigir a la Azzurra.

