Puerto Armuelles será por primera vez sede de un torneo nacional infantil y juvenil de surf

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Playa Los Olivos recibirá el sábado 15 de agosto la quinta válida del circuito 2026 de la Liga DST, que reunirá a jóvenes competidores de distintas provincias.

Puerto Armuelles se incorporará por primera vez al calendario competitivo de la Liga Infantil y Juvenil de Surf DST el sábado 15 de agosto, cuando la playa Los Olivos albergue la quinta válida de la temporada 2026.

La competencia será inédita para el distrito de Barú, que recibirá a jóvenes surfistas de distintas partes del país y buscará proyectarse como una nueva alternativa dentro del turismo deportivo panameño.

La organización estará a cargo del Club de Surf Infantil y Juvenil DST, en conjunto con Surfing Chiriquí y la Cámara de Turismo de Barú.

El club, constituido como una organización sin fines de lucro y reconocido por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), organiza competencias en categorías menores desde 2012.

La cita en Puerto Armuelles será la penúltima de las seis válidas previstas para 2026.

En sus primeras cuatro paradas, el circuito pasó por playa Venao, isla Colón, Santa Catalina y playa Guánico.

La elección de Los Olivos permitirá trasladar la competencia fuera de las sedes tradicionales del surf nacional.

La playa, ubicada a unos 15 minutos al norte del centro de Puerto Armuelles, cuenta con un fondo arenoso y rompientes adecuadas para surfistas de diferentes niveles.

Marcelo Ricardo Vega, fundador de Surfing Chiriquí, consideró que el torneo permitirá mostrar las condiciones de las playas y los atractivos históricos y naturales del distrito.

“Nuestra expectativa es dar a conocer al distrito como un nuevo destino de surf en el país e impulsar el turismo de la zona.

Las playas de Puerto Armuelles tienen muchas bondades: fuerza, verticalidad y rapidez”, expresó Vega.

Vega añadió que el comportamiento de las olas varía según el oleaje y la marea, una combinación que, a su juicio, amplía las posibilidades para la práctica de este deporte.

Para el sector turístico de Barú, la llegada del circuito también representa una oportunidad para atraer visitantes y dar visibilidad a otros puntos de interés del distrito.

“Nos llena de mucha alegría y satisfacción que la Liga Infantil y Juvenil de Surf nos haya incluido en su calendario de competencias.

Esto nos abre las puertas como un nuevo destino turístico de playas”, señaló Dilka Morales Rojas, presidenta de la Cámara de Turismo de Barú.

Morales expresó su expectativa de que el distrito se mantenga dentro del calendario en las próximas temporadas y de que la experiencia motive a los visitantes a regresar.

Además, destacó la combinación de playas, naturaleza, actividad agroindustrial, patrimonio histórico y comunidades que ofrece el distrito.

Denisse González, fundadora del Club de Surf Infantil y Juvenil DST, explicó que la incorporación de la nueva sede responde al propósito de ampliar el alcance territorial del circuito e identificar nuevos talentos fuera de las zonas donde tradicionalmente se desarrollan estos torneos.

“Vamos por esos nuevos talentos del surf chiricano. Queremos poner las playas de Chiriquí en el mapa de los grandes destinos de surf del país”, afirmó González.

González aseguró que la incorporación de Chiriquí al calendario fue recibida favorablemente por el director técnico de Pandeportes, Jaime Penedo.

Asimismo, recordó que Guánico y Puerto Armuelles son las dos nuevas sedes incluidas en esta temporada.

Además de las divisiones infantiles y juveniles, la quinta válida incluirá la categoría Open, destinada a los surfistas con mayor experiencia de la región.

Con esta incorporación, los organizadores buscan mostrar el nivel de los competidores chiricanos y el potencial de las olas de Los Olivos.

La llegada de la Liga DST planteará un doble desafío para Puerto Armuelles: consolidarse como sede de futuras competencias y convertir el torneo en una vitrina para impulsar el turismo y detectar nuevos talentos en el occidente del país.