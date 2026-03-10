Panamá, 10 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    WBC

    Puerto Rico avanza a los cuartos de final, Colombia y Panamá quedan fuera

    EFE
    Puerto Rico avanza a los cuartos de final, Colombia y Panamá quedan fuera
    Jugadores de Puerto Rico celebran tres carreras este lunes, en un partido del Clásico Mundial de Béisbol entre Cuba y Puerto Rico en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca

    Martín ‘Machete’ Maldonado, capitán de Puerto Rico, remolcó tres carreras y ayudó a Puerto Rico a clasificarse este lunes a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al derrotar a Cuba por 4-1 en una jornada en la que Colombia y Panamá quedaron eliminados.

    Con el triunfo, Puerto Rico mejoró su marca en la primera ronda del torneo a 3-0 y quedó primero del Grupo A, clasificándose automáticamente a la siguiente fase, que comienza el próximo viernes en Houston, (Texas, EE.UU.).

    Cuba, por su parte, cayó al segundo puesto del Grupo A con récord de 2-1 y luchará su clasificación a los cuartos de final dependiendo de los próximos dos desafíos de Canadá.

    La victoria de Puerto Rico en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, ante 19.189 aficionados, fue de revancha por la vez en que 2006, primer año del Clásico y en el mismo parque sanjuanero, Cuba eliminó a la escuadra boricua de la competencia.

    La segunda entrada fue la decisiva y más eufórica del partido para el Team Rubio, mote del equipo de Puerto Rico.

    Darell Hernaiz, el héroe en la victoria de Puerto Rico el pasado sábado contra Panamá, abrió la tanda con sencillo ante el abridor cubano Julio Robaina.

    Hernaiz, sin embargo, fue puesto fuera por batazo de Eddie Rosario en el diamante.

    No obstante, Emmanuel Rivera pegó sencillo, avanzando a Hernaiz a la intermedia.

    Después, MJ Meléndez recibió boleto, llenando las almohadillas para el turno de Maldonado.

    El capitán boricua, poco conocido por su ofensivo, no defraudó a los miles de puertorriqueños en las gradas al conectar un soberano lineazo por la tercera almohadilla, que limpió las bases, lo que puso arriba a Puerto Rico 3-0 y provocó un estallido de alegría en el estadio.

    El batazo provocó que Mesa sacara a Robaina y lo reemplazara por Luis Romero.

    En la quinta entrada, Puerto Rico sumó otra anotación por elevado de sacrificio de Carlos Cortés que anotó Heliot Ramos para el 4-0.

    Luego de la jugada, Cousin pareció que se lastimó y Mesa lo relevó por Emmanuel Chapman.

    Cuba, por su parte, anotó su solitaria carrera en el sexto episodio.

    Con uno fuera, Ariel Martínez recibió pelotazo de Yacksel Ríos.

    Luego, el veterano toletero Alfredo Despaigne disparó un doble entre el jardín central y derecho, suficiente para que Martínez anotara desde la inicial para el 4-1.

    El próximo partido de Puerto Rico será este martes ante Canadá, que a su vez cerrará esta primera jornada contra Cuba el miércoles.

    Previo al encuentro Cuba-Puerto Rico, Colombia derrotó a Panamá 4-3, terminando ambos eliminados y con récord de 1-3.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ocho años de cárcel: ratifican condena contra exdirectivo del PRD por peculado en el Ifarhu. Leer más
    • Helicópteros Black Hawk del Comando Sur llegarán a Panamá para entrenamientos. Leer más
    • Ifarhu publicará la lista de preseleccionados para becas 2026: así sabrá si fue elegido. Leer más
    • Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida. Leer más
    • Juicio por peculado en Panamá: cómo falló el sistema que debía frenar los sobreprecios en obras viales. Leer más
    • Mulino aborda con Estados Unidos el gasoducto por el Canal y la interconexión eléctrica con Colombia. Leer más
    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más