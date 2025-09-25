Panamá, 25 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Puerto Rico generará unos 29 millones de dólares en el Clásico Mundial Béisbol 2026

    EFE
    Puerto Rico generará unos 29 millones de dólares en el Clásico Mundial Béisbol 2026
    Estadio Hiram Bithorn San Juan Puerto Rico. Tomado de @Miguel_Romero_

    El Gobierno de Puerto Rico anunció este miércoles que el organizar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 le generará un impacto económico estimado en 29 millones de dólares y una exposición mediática en más de 67 millones de dólares.

    El estadio Hiram Bithorn, en San Juan, será el anfitrión de esa primera fase de diez partidos que se llevará a cabo del 6 al 11 de marzo próximos, y donde jugarán Puerto Rico, Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

    “El Clásico Mundial de Béisbol nos brinda la oportunidad de continuar mostrándole al mundo nuestro amor por el deporte, la pasión de nuestra gente y la capacidad de la Isla para ser anfitriona de eventos de primer nivel”, sostuvo la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, en un comunicado.

    Los 29 millones de dólares no incluyen el impacto indirecto que genera la actividad comercial adicional relacionada al evento, tales como gastos de transporte terrestre, contratación de guías turísticos, boletos a espectáculos y entretenimiento, alquiler de equipos, compras y visitas a lugares de interés, entre otros.

    Mientras, la inversión del Gobierno de Puerto Rico para el evento asciende a 5 millones de dólares.

    Los seis días de competencia proyectan generar alrededor de 27.000 cuartos noches, lo cual representa un impacto directo de 10,4 millones de dólares a la economía local.

    Puerto Rico generará unos 29 millones de dólares en el Clásico Mundial Béisbol 2026
    Estadio Hiram Bithorn San Juan Puerto Rico. Tomado de @Miguel_Romero_

    Además, según dijo Robles, el evento también potencia la creación de paquetes de viajes con líneas aéreas, al igual que ofertas para estadías antes y después de la serie, aumentando así la aportación al fisco local.

    Por su parte, Tuti Muñoz, productora de la competencia local, resaltó que la competencia internacional “no solo representa una inyección económica importante para la Isla, sino una oportunidad de reafirmar nuestra identidad como país amante del béisbol”.

    “El Clásico nos une como pueblo, inspira a nuestros niños a soñar en grande y posiciona a Puerto Rico como un escenario de clase mundial. Es un momento que trasciende el deporte y nos recuerda el poder de la colaboración, la cultura y el orgullo boricua”, destacó.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Avión usado por Ramón Carretero, un empresario panameño ligado a Maduro, sufre accidente en Venezuela. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • El contralor se contradice y avala los pagos a Hombres de Blanco, pese a que sus contratos no tienen refrendo previo. Leer más
    • Aprehenden a asesor legal de Pandeportes por presunta lesión patrimonial. Leer más
    • Entre tornillos, cirugías y sueños: la resiliencia de José Caballero para llegar a los Yankees. Leer más