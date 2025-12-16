Panamá, 16 de diciembre del 2025

    Serie del Caribe

    Puerto Rico, República Dominicana y México se bajan de la Serie del Caribe 2026

    Humberto Cornejo
    Jugadores de República Dominicana festejan el triunfo ante México este viernes, durante el juego final de la Serie del Caribe de Béisbol 2025, en el estadio Nido de los Águilas en la ciudad de Mexicali. Foto: EFE

    La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) ha anunciado que Puerto Rico, República Dominicana y México no podrán participar en la Serie del Caribe 2026, que estaba programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela.

    La decisión fue tomada tras una comunicación formal de estas ligas, que explicaron que, debido a “situaciones externas ajenas a su control”, no están en capacidad de asistir al evento.

    El comunicado de la CBPC detalló que esta información fue recibida en un marco de respeto institucional, conforme a los procedimientos internos de la Confederación.

    A pesar de las ausencias, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) ha reiterado que cuenta con las condiciones organizativas necesarias para llevar a cabo el torneo.

    “La CBPC reconoce la posición de la LVBP, que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento”, señaló la Confederación.

    Este cambio no es del todo sorpresivo, ya que Panamá había sido considerado como uno de los países alternativos para albergar el torneo en caso de que surgieran inconvenientes con las ligas mencionadas. Sin embargo, la situación se resolvió a favor de Venezuela, que finalmente será la sede del prestigioso campeonato de béisbol.

    La CBPC también destacó la importancia del trabajo realizado por la LVBP y su Comité Organizador, y subrayó que se sigue evaluando la situación de manera responsable.

    “La CBPC, junto a sus Ligas Miembro, reconoce y valora el trabajo desarrollado por la LVBP”, añadió el comunicado.

    La Confederación, por su parte, aseguró que mantendrá informada a la afición y los medios de comunicación sobre cualquier nueva decisión relevante en torno a la Serie del Caribe 2026.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

