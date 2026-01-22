Panamá, 22 de enero del 2026

    Béisbol

    Puerto Rico tendrá varios jugadores experimentados de Grandes Ligas en Serie del Caribe

    EFE
    Puerto Rico, representado por los campeones Cangrejeros de Santurce de La Pro -Liga de Béisbol Profesional-, llevará a la Serie del Caribe 2026 en Jalisco (México), un equipo con varios jugadores de basta experiencia en las Grandes Ligas.

    Los receptores Christian Vázquez y Juan Centeno, ambos ganadores de Serie Mundial, encabezan la novena de 28 jugadores bajo el comando de Omar López, informó este jueves en un comunicado Carlos Berroa, director de torneo de La Pro.

    “Estamos complacidos con la selección de los jugadores que estaban disponibles para acompañarnos a México. Todos están comprometidos y enfocados en esta importante misión de representar a nuestra isla”, expresó Berroa.

    Para su preparación, la escuadra arrancará sus entrenamientos el 26 de enero en el estadio Roberto Clemente Walker, en Carolina, ciudad aledaña a San Juan.

    Como parte de los entrenamientos, la selección tendrá tres juegos de práctica o fogueo.

    En el cuadro interior figuran Yohandy Morales, Shed Long Jr., Gabriel Cancel, Andrew Velázquez, Isan Díaz, Emmanuel Rivera y Jack López.

    Los jardines serán defendidos por Jeremy Arocho, Johneshwy Fargas, Nelson Velázquez y Rubén Castro.

    El cuerpo monticular estará compuesto por Eduardo Rivera, Collin Wiles, Brady Tedesco, Dereck Rodríguez, Daryl Thompson, Roel Ramírez, Andrew Marrero, Gabriel Rodríguez, Andrew Baker, Blane Abeyta, Chavez Fernander, Jordán Morales, David Lebron, Derek West y Robert Gsellman.

    Puerto Rico debutará el 1 de febrero ante México Verde.

    EFE

    Agencia de noticias


