Pulcini se corona en Lima y Panamá firma una de sus mejores actuaciones colectivas en el LAAC

El Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026 cerró este domingo en el Lima Golf Club con un desenlace de alta tensión. El argentino Mateo Pulcini se proclamó campeón tras imponerse en un playoff de dos hoyos al venezolano Virgilio Paz Valdés, luego de que ambos igualaran en lo más alto del tablero al completar las cuatro rondas del campeonato.

Pulcini firmó tarjetas de 69-68-70-68, mientras que Paz Valdés respondió con 70-73-64-68, forzando el desempate en una jornada marcada por condiciones atípicas. La ronda final sufrió una demora superior a dos horas debido a la neblina que cubrió el distrito de San Isidro, alterando el ritmo competitivo desde primeras horas de la mañana.

El argentino Mateo Pulcini celebra la victoria en el Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 con sus compañeros de equipo en el green del hoyo 18 luego de un desempate durante la ronda final del Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 que se juega en el Lima Golf Club en Lima, Perú, el domingo 18 de enero de 2026. Fotografía de LAAC.

“Estoy sin palabras, fue un día largo. Oportunidades como esta no llegan todo el tiempo”, expresó Pulcini tras sellar el título. El argentino había iniciado la ronda con bogey en el hoyo 1, pero reaccionó de inmediato con birdie en el 2, ambos par 5, una muestra de la resiliencia que sostuvo durante todo el día y que terminó dándole el triunfo.

Carlos Ardila juega un golpe desde el fairway durante la ronda final del Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 que se juega en el Lima Golf Club en Lima, Perú, el domingo 18 de enero de 2026. Fotografía de LAAC.

La victoria le garantiza a Pulcini un premio de enorme valor deportivo: clasificación directa al Masters Tournament, al U.S. Open y a The Open Championship de 2026, además de exenciones para The Amateur Championship y el U.S. Amateur Championship, consolidando su proyección internacional.

La lucha por el campeonato dejó fuera de escena al argentino Andy Schonbaum, líder tras tres rondas, quien cerró con 74 golpes y cayó hasta el T7 en lo que fue su décima participación en el LAAC.

Triple empate nacional

En cuanto a la actuación panameña, la edición de Lima quedará registrada como una de las tres mejores presentaciones colectivas del país en los 11 años de historia del torneo. Los cuatro nacionales que superaron el corte iniciaron el domingo desde el back nine, y por segundo día consecutivo, Lucca González y Juan Pablo Motta firmaron tarjetas idénticas, ahora con 71 golpes.

El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, cerró con 72, mientras que Omar Tejeira lo hizo con 73. Ordóñez, González y Motta finalizaron el torneo con 289 golpes, ubicándose empatados en la posición 31, mientras que Tejeira concluyó con 293, en el puesto T46.

Omar Tejeira realiza un golpe desde el tee#18 en la cuarta ronda del Latin America Amateur Championship. Cortesía/CLT Deportes Perú

El desempeño cobra mayor relevancia en el caso de Juan Pablo Motta, debutante en el LAAC, quien llegó a Lima ubicado 406 del World Amateur Golf Ranking y escalará posiciones tras completar los 72 hoyos. Situación similar para González (638), quien en su debut del año pasado en Argentina no había logrado superar el corte.

Ordóñez destacó el cierre del equipo y valoró el proceso. Calificó a Motta como “una grata sorpresa y una realidad consolidada”, elogió el trabajo de González en Argentina y respaldó a Tejeira, el mejor panameño en el ranking.

El panameño Miguel Ordóñez y el argentino Andy Schonbaum son dos de los jugadores con más participaciones en la historia del LAAC. LP/Guillermo Pineda

“Hay que dar crédito a lo que ha peleado a pesar de su juego. Los golpes largos le están costando, pero tiene proyección para ganar un LAAC”, señaló en relación a Tejeira.

“Hubiésemos querido a un panameño en el Top 10, pero es un proceso”, añadió Ordóñez, quien no cerró la puerta a una posible participación en la edición 2027 en Mayakoba, Playa del Carmen.