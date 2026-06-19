Panamá, 19 de junio del 2026
La Prensa Panamá

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    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
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    Copa del Mundo

    Pulisic se cae del once titular de Estados Unidos contra Australia

    El atacante se pierde el duelo ante Australia en el Mundial 2026 por lesión muscular. Mauricio Pochettino apuesta por Ricardo Pepi como titular en Seattle.

    EFE
    Pulisic se cae del once titular de Estados Unidos contra Australia
    Christian Pulisic festejan un gol contra Paraguay. EFE/EPA/CHRIS TORRES

    Christian Pulisic se cayó este viernes del once titular de Estados Unidos para el segundo partido del grupo D contra Australia en Seattle, al no recuperarse de sus molestias en un gemelo, y le reemplazará Ricardo Pepi.

    El argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, sale con Matt Freese; Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams; Weston McKennie, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun, Sergiño Dest.

    Australia arranca con Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess, Harry Souttar, Alessandro Circati, Jacob Italiano; Nishan Velupillay, Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill, Matthew Leckie; Mohamed Touré.

    EFE

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