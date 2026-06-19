Pulisic se cae del once titular de Estados Unidos contra Australia

Christian Pulisic se cayó este viernes del once titular de Estados Unidos para el segundo partido del grupo D contra Australia en Seattle, al no recuperarse de sus molestias en un gemelo, y le reemplazará Ricardo Pepi.
El argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, sale con Matt Freese; Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams; Weston McKennie, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun, Sergiño Dest.
Estados Unidos abre la jornada en Seattle ante Australia. ⚽#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 19, 2026
Australia arranca con Patrick Beach; Jordan Bos, Cameron Burgess, Harry Souttar, Alessandro Circati, Jacob Italiano; Nishan Velupillay, Paul Okon-Engstler, Aiden O’Neill, Matthew Leckie; Mohamed Touré.