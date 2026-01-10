Panamá, 10 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Fútbol

    ‘Puma’ Rodríguez y Bárcenas fueron protagonistas en el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX

    José Luis Rodríguez aportó una asistencia en la victoria del FC Juárez sobre el Mazatlán de Édgar Yoel Bárcenas.

    Humberto Cornejo
    ‘Puma’ Rodríguez y Bárcenas fueron protagonistas en el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX
    José Luis Puma Rodríguez es un pilar en un funcionamiento del equipo. Tomada de @fcjuarezoficial

    El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX comenzó el viernes 9 de enero con un duelo de sello panameño, en el que el FC Juárez, con José Luis Rodríguez como protagonista, se impuso 2-1 al Mazatlán de Édgar Yoel Bárcenas, en el estadio de Mazatlán.

    +info

    Panamá Oeste mantiene su invicto y lidera el béisbol Juvenil 2026Thomas Christiansen convoca a 14 jugadores de la LPF para los amistosos ante Bolivia y MéxicoBotafogo celebra la convocatoria de Kadir Barría

    El encuentro tuvo un valor especial al enfrentar a dos figuras habituales de la selección de Panamá, recientemente clasificada a la Copa del Mundo 2026, y marcó el inicio del campeonato mexicano.

    Desde los primeros minutos, el conjunto visitante mostró mayor iniciativa. Juárez, dirigido por Pedro Caixinha, se adueñó de la posesión y generó constantes llegadas hasta abrir el marcador al minuto 23. Francisco Nevárez se incorporó al ataque por la banda derecha y sacó un potente remate para firmar el primer gol del Clausura.

    Mazatlán reaccionó con rapidez y logró el empate en la primera ocasión clara que tuvo. El defensor Facundo Almada (35’) se sumó al ataque y, con un cabezazo bien colocado, igualó el compromiso. El equipo local incluso estuvo cerca de irse arriba en el marcador, pero el arquero Sebastián Jurado respondió con una doble atajada clave.

    Cuando el primer tiempo llegaba a su final, José Luis Rodríguez apareció de manera decisiva. El lateral panameño presionó en la salida, robó el balón y asistió a Denzell García (45’+2), quien definió para devolverle la ventaja a Juárez antes del descanso.

    Rodríguez completó una actuación destacada al disputar los 90 minutos, aportar una asistencia y registrar un 82 % de precisión en pases (28 de 34), además de 53 toques de balón. Por su parte, Édgar Yoel Bárcenas también jugó el partido completo con Mazatlán, vio la tarjeta amarilla y sumó 50 toques de balón, con un 79 % de efectividad en pases.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


