Pumas de Carrasquilla empatan ante el campeón y Juárez del Pumita Rodríguez ganan su primer partido

Los panameños Adalberto Carrasquilla y José Luis Rodríguez tuvieron acción este sábado en la quinta jornada del Torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, con suertes distintas: el primero en el empate de Pumas frente al campeón Toluca y el segundo en la primera victoria de Juárez, que se impuso en Guadalajara.

En el estadio Nemesio Diez, los Pumas UNAM, con el arquero costarricense Keylor Navas como figura, igualaron 1-1 frente al Toluca, que dejó escapar la posibilidad de tomar la cima del torneo. Jorge Ruvalcaba abrió la cuenta para los universitarios al aprovechar un pase del español Rubén Duarte, pero Jesús Angulo puso el 1-1 definitivo al minuto 68 con un zurdazo.

Adalberto Carrasquilla volvió a ser utilizado por Efraín Juárez en un rol adelantado, detrás del delantero, aunque sin poder mostrar su mejor versión en esa posición. El volante panameño completó el 72% de los 25 pases que intentó y fue sustituido en el primer minuto de la reposición. Con la igualdad, Pumas suma cinco puntos y se ubica en la decimotercera posición de la tabla. El próximo domingo recibirá a Puebla en Ciudad Universitaria.

Más temprano, en el estadio Akron de Guadalajara, Juárez FC sorprendió al derrotar 1-2 a Chivas. El colombiano Óscar Estupiñán y el mexicano Jairo Torres marcaron los tantos que significaron el primer triunfo del torneo para los fronterizos.

José Luis Rodríguez disputó los 90 minutos como carrilero izquierdo en una línea de tres defensores. Fue amonestado a los 33 minutos, pero firmó un sólido partido: completó el 89% de sus pases y ganó todos los regates que intentó. Con la victoria, Juárez llegó a cinco puntos, marcha en la posición 14 y se mantiene a solo un punto del León, que ocupa la décima plaza, última que da acceso al play-in de la liguilla.

La fecha había comenzado el viernes con el triunfo del León (0-1) sobre Necaxa, gracias a un gol del panameño Ismael Díaz.

Mazatlán, con Edgar Yoel Bárcenas en su primera convocatoria, visitará este domingo a Rayados de Monterrey del español Sergio Ramos. El equipo sinaloense es actualmente duodécimo con una victoria y dos empates en cuatro partidos disputados.