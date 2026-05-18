Pumas supera a Pachuca y se cita con Cruz Azul en la final del Clausura de la Liga MX

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño Adalberto Carrasquilla fue clave en el mediocampo, consolidándose como pieza fundamental en el esquema universitario.

Los Pumas de la UNAM sellaron su clasificación a la final del Torneo Clausura tras vencer 1-0 al Pachuca en el estadio Olímpico Universitario, resultado que igualó el marcador global 1-1, pero que les otorgó el pase gracias a su mejor posición en la tabla durante la fase regular.

En un encuentro de alta tensión, el panameño Adalberto Carrasquilla volvió a ser determinante en el esquema universitario, aportando equilibrio, recuperación y claridad en la salida desde el mediocampo.

Adalberto Carrasquillo de Pumas patea un balón este domingo, durante un partido por las semifinales de la Liga MX entre Pumas y Pachuca en el estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Durante la primera mitad, el conjunto auriazul mostró orden táctico, con Carrasquilla destacando en la distribución del balón y en la contención.

Al minuto 28, el mediocampista canalero filtró un buen pase al área que no pudo ser controlado por su compañero ante la presión defensiva rival. Más adelante, al 43’, volvió a participar en una jugada ofensiva al combinar con Álvaro Angulo, quien logró sacar un remate tras recibir el balón.

El primer tiempo terminó sin goles, con Pachuca aún arriba en el global, pero Pumas mantuvo la compostura y un mejor funcionamiento colectivo.

Jordan Carrillo de Pumas celebra un gol este domingo, durante un partido por las semifinales de la Liga MX entre Pumas y Pachuca en el estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Para el complemento, los locales salieron con mayor intensidad ofensiva y encontraron la recompensa al minuto 56 con un golazo de tiro libre de Jordan Carrillo, quien ejecutó de manera precisa para vencer al guardameta rival y empatar la serie.

Tras el tanto, Pumas manejó el ritmo del partido con inteligencia, cediendo el balón en algunos tramos y apostando al contragolpe, mientras que Carrasquilla continuó cumpliendo una labor clave en la recuperación y transición del juego. El panameño salió de cambio al minuto 80, luego de un desgaste importante en el mediocampo.

En el minuto 83, Enner Valencia la tuvo, pero el esférico se pasó a la línea final para alivio de los universitarios.

Otro que la tuvo fue Salomón Rondón, quien estuvo solo en el marco, frente a Keylor Navas, pero la mandó a las nubes.

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, reacciona este domingo, durante un partido por las semifinales de la Liga MX entre Pumas y Pachuca en el estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Con este resultado, el equipo universitario avanza a la gran final, donde se enfrentará al Cruz Azul en busca del título.

Para Carrasquilla, este será un momento especial, ya que disputará su primera final en el fútbol mexicano, apenas en su tercer torneo, consolidándose como una de las piezas más confiables del equipo. También será la primera final del técnico Efraín Juárez en la Liga MX.