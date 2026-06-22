Pumas UNAM oficializa al argentino Esteban Solari como nuevo técnico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Pumas UNAM mexicanos anunciaron este domingo la contratación del argentino Esteban Solari como su nuevo entrenador para el torneo de Apertura 2026.

“El club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo de Pumas. El estratega arriba al equipo luego de haber sido jugador de esta institución en 2007 y 2008. ¡Bienvenido a casa!”, escribió el equipo a través de sus redes sociales.

📋 El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas. 🐾



El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director… pic.twitter.com/ivK5csbTSw — PUMAS (@PumasMX) June 22, 2026

Esteban Solari, de 46 años, llega al conjunto azul y oro en sustitución de Efraín Juárez, quien abandonó al equipo después de llevarlo al liderato del Clausura 2026 y llevarlo a la final de la fase final, misma que perdió ante el Cruz Azul en mayo pasado.

Solari viene de dirigir en el semestre anterior al Pachuca, equipo al que llevó a la fase final del Clausura 2026, torneo en el que fue eliminado precisamente por los Pumas, su nuevo equipo.

El técnico originario de Rosario empezó su andar en los banquillos en el Johor Darul Takzim de la Superliga de Malasia en el 2023.

Estuvo con el Everton de Viña del Mar en Chile en el 2024.

Dirigió en su país a Godoy Cruz el año pasado, antes de tener su primera experiencia como estratega en el fútbol mexicano con el Pachuca.

En su etapa de jugador, Esteban Solari fue un nómada que vistió más de una decena de camisetas, entre las que se destacan la de Estudiantes de su nación, donde debutó, el Chioggia de Italia, Lierse de Bélgica, Almería de España, Skoda Xanthi de Grecia, Dalian Yifang de China, Aucas de Ecuador y los Pumas UNAM a los que ahora comandará.

Uno de los primeros objetivos de Sorali en el equipo será convencer al costarricense Keylor Navas, el ecuatoriano Pedro Vite y el panameño Adalberto Carrasquilla, estrellas de los felinos, de permanecer como parte de este proyecto.