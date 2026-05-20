Pumas y Cocó Carrasquilla desafían a Cruz Azul por el título del Clausura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Pumas intentará dar el primer golpe este jueves en casa de Cruz Azul, con Adalberto Carrasquilla como pieza clave en el mediocampo universitario.

El panameño Adalberto Carrasquilla afrontará este jueves uno de los partidos más importantes de su carrera, cuando los Pumas de la UNAM visiten a Cruz Azul en el duelo de ida de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La serie, que comenzará desde las 9:00 p.m. (hora de Panamá), enfrentará a dos de los clubes más históricos del fútbol mexicano y pondrá frente a frente a dos equipos con caminos distintos hacia la disputa por el campeonato.

Cruz Azul, dirigido por Joel Huiqui, llega con la misión de conquistar su décimo título de liga, mientras que Pumas, bajo el mando de Efraín Juárez, intentará levantar el octavo trofeo de su historia y romper una sequía que se mantiene desde el Clausura 2011.

Adalberto Carrasquilla intentará convertirse en el segundo panameño en ganar un campeonato de Primera División en México, siguiendo los pasos de Felipe Baloy, quien conquistó dos títulos en territorio azteca.

Además, Carrasquilla se une a una selecta lista de futbolistas nacionales que disputaron una final de Liga MX, grupo integrado también por Luis Tejada y Blas Pérez.

El reto para los universitarios no será sencillo. Cruz Azul viene de superar con autoridad al Atlas y a las Chivas de Guadalajara en la liguilla, mostrando un ataque efectivo y mayor solidez en los momentos decisivos.

Los cementeros cuentan además con el colombiano Kevin Mier, quien resultó con fractura de tibia en un choque contra Carrasquilla en 2025. El guardameta ha sido clave en el recorrido del equipo, aunque también ha recibido críticas por algunos errores en instancias definitivas de torneos anteriores.

En ofensiva, los celestes apostarán por la velocidad y desequilibrio del nigeriano Christian Ebere y el talento de los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino para intentar vulnerar la portería defendida por el costarricense Keylor Navas.

Precisamente Navas será otro de los focos de atención de la final. El experimentado arquero, con pasado en el Real Madrid, buscará aportar liderazgo y experiencia a un equipo universitario que ha sufrido defensivamente en sus últimos compromisos.

Pumas, sin embargo, ha demostrado capacidad de reacción en la liguilla. En cuartos de final eliminó al América tras igualar 6-6 en el marcador global y beneficiarse de su posición en la clasificación, mientras que en semifinales dejó en el camino a Pachuca.

El duelo también tendrá un ingrediente especial en los banquillos, ya que será la primera final en más de una década con dos entrenadores mexicanos enfrentándose por el título de la Liga MX.

Mientras Huiqui apuesta por un estilo más sobrio y ordenado, Juárez se caracteriza por un planteamiento más explosivo e intenso, en una serie que promete emociones de principio a fin.

Cruz Azul conquistó su campeonato más reciente en el Clausura 2021, mientras que Pumas no celebra un título desde el Clausura 2011. Entre ambos clubes suman 17 campeonatos de liga en el fútbol mexicano.