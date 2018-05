Con 46 puntos de LeBron, Cavs sobreviven ante Celtics

Con otra exhibición magistral en postemporada, LeBron James eligió que su siguiente partido sea en Boston. Será el séptimo duelo de la final de la Conferencia Este.

Y por ahora, cualquier especulación sobre el futuro del astro queda pospuesta.

James aportó 46 puntos como oxígeno puro para que los Cavaliers siguieran siendo campeones del Este al menos por unos días más, y Cleveland derrotó este viernes 109-99 a los Celtics de Boston, con lo que obligó al séptimo y definitivo duelo.

Los Cavs se sobrepusieron tras perder a Kevin Love en los albores del partido por un golpe en la cabeza, e igualaron a tres victorias por bando la serie.

El rey James no está muerto, y tendrá la oportunidad de llegar a la final de la NBA por octava ocasión consecutiva.

waking up this morning like...#WhateverItTakespic.twitter.com/5xq8svsNl2