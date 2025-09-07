Christiansen: ‘Es fácil ser técnico desde la casa; yo soy el máximo responsable y asumo mis decisiones’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Panamá llega al choque de este lunes contra Guatemala con la confianza de que está preparada física y mentalmente para asumir la iniciativa y responder a la exigencia de ganar en el estadio Rommel Fernández.

Así lo dejó claro el técnico Thomas Christiansen en la conferencia de prensa previa, donde recalcó la importancia de controlar el partido y reafirmar la fortaleza de la localía en eliminatorias mundialistas.

El duelo corresponde a la segunda jornada del grupo, tras el empate sin goles frente a Surinam en Paramaribo. Para los panameños, la cita tiene un doble peso: sumar su primera victoria y mantener un invicto que ya alcanza los 18 partidos y casi una década sin perder en casa en eliminatorias.

“Estamos preparados tanto físico como mentalmente para ese partido, sabemos también la exigencia que es ganar en casa, también somos el equipo que tiene que tomar esa iniciativa, llevar el control y por supuesto ganar”, dijo el entrenador hispano-danés.

Christiansen reconoció que el plantel arrastra el desgaste del viaje desde Surinam, pero aseguró que sus jugadores han mostrado plena concentración.

La única baja confirmada es la del defensor Edgardo Fariña, descartado por lesión.

Respecto al silencio del sábado, comentó: “La decisión de no hablar con la prensa fue de los jugadores, y yo la comparto, porque quieren estar totalmente centrados en este partido que es crucial”, explicó.

El seleccionador analizó al rival de turno, consciente de que Guatemala busca recuperarse tras caer en casa ante El Salvador.

“Vi el partido de Guatemala en casa, para ser honesto me gustó más Guatemala en la Copa Oro que en ese partido, pero es prácticamente el mismo equipo. Si están en su máximo nivel, nos van a complicar mucho”, advirtió.

Uno de los puntos en los que insistió fue la definición, un aspecto que sigue siendo deuda en la ofensiva panameña.

Según el técnico, la concentración será determinante: “El objetivo es llegar en óptimas condiciones para ese milisegundo de estar enfocado y darle con la superficie que toca. Si mentalmente estás preparado, más opciones hay de meterla”.

Consultado sobre las críticas por la tardanza en los cambios en Paramaribo, Christiansen defendió su criterio: “Sería un error tenerlo todo planificado. Tomo la decisión en el momento que creo correcto. Es fácil ser técnico desde la casa, pero yo soy el máximo responsable y asumo mis decisiones, acierte o no”.

El estratega también se refirió al peligro que representan los desmarques de jugadores como Óscar Santis en la ofensiva guatemalteca, así como al estilo físico que suelen imponer los chapines en el mediocampo.

“Si jugamos rápido y con movilidad, no habrá tiempo para esos choques. Lo importante es hacer lo nuestro con mucha concentración y no caer en la provocación”, sostuvo.

Aunque no adelantó la alineación, dejó claro que tiene variantes para el mediocampo y el ataque, con jugadores como Godoy, Cristian Martínez y Carrasquilla son capaces de adaptarse a distintos roles.

También aseguró tener definido quién será el delantero titular, aunque con margen para modificar en el transcurso del partido.

La exigencia del momento fue resumida por el propio Christiansen con un mensaje contundente.

“Está claro que mañana estamos en la obligación de ganar. El partido contra Surinam en ningún momento podíamos permitirnos el perder. Mañana en el plan es ganar, ganar o ganar.

“En Surinam el empate estaba dentro de los planes, perder nunca fue una opción. Mañana el plan es ganar, ganar o ganar. No hay otro resultado que nos sirva”.