¿Qué pasa con Fidel Escobar? Medford despeja todas las dudas en Penonomé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico del Saprissa aseguró que Escobar continúa formando parte del club y explicó su ausencia por lesión

El director técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, calificó como justa la victoria por 1-2 sobre el Umecit FC en Penonomé y aprovechó la conferencia de prensa posterior al encuentro para despejar las dudas sobre la ausencia del defensor panameño Fidel Escobar, cuyo nombre ha estado vinculado en los últimos días a una posible salida del club morado.

Medford fue enfático al asegurar que el zaguero de 31 años continúa siendo parte de la institución y explicó que no fue convocado únicamente por una lesión muscular.

“Fidel Escobar pertenece al Saprissa y a veces hay que investigar un poquito. Tiene una contractura de hace seis días. No está en la lista porque se contracturó. Nosotros siempre informamos ese tipo de cosas y no guardamos secretos”, expresó el estratega.

Medford añadió que la recuperación del internacional panameño avanza según lo previsto y espera volver a contar con él en el corto plazo.

“Lo estamos llevando bien, está trabajando bien. En unos 15 días estará listo. Cuando tengo el equipo completo para escoger, uno se siente más tranquilo”, comentó.

Las declaraciones de Medford llegan en medio de versiones que apuntaban a una posible salida de Escobar del conjunto costarricense, rumores que aumentaron tras no integrar la delegación que viajó a Panamá para el debut en la Copa Centroamericana.

Reacciones tras la victoria morada

Más allá del tema del defensor canalero, el técnico destacó el rendimiento de su equipo durante gran parte del compromiso, pese a que terminó sufriendo en los minutos finales tras quedarse con diez futbolistas por la expulsión de Luis Paradela.

“Fue un partido bien jugado por el equipo. De principio a final se jugó bastante bien. Tuvimos las dos fases bien. Cuando tuvimos que atacar lo hicimos bien y al final, cuando nos quedamos con diez hombres, nos defendimos bien, nos cerramos bien. Era lógico que con un hombre menos ya no podíamos tener la misma efectividad ofensiva”, analizó.

Hilberto Peralta (i) de UMECIT disputa el balón con Sebastián Acuña de Saprissa este miércoles, en un partido de la Copa Centroamericana Concacaf entre UMECIT y Deportivo Saprissa en el estadio Universidad Latina, en Penonomé. EFE/ Bienvenido Velasco

Medford consideró que Saprissa fue superior al Umecit durante la mayor parte del encuentro y atribuyó el descuento panameño al desgaste natural de jugar con inferioridad numérica.

“Nosotros estudiamos al equipo panameño. Hubo momentos en que le hicimos un buen bloque. Al principio lo presionamos para no dejarlos salir jugando. Tuvimos ocasiones que el portero intervino y el equipo gana con todos los méritos, aunque sufriendo un poco al final”, señaló.

Valora el fútbol panameño

El experimentado entrenador también resaltó el valor que tiene conseguir una victoria en territorio panameño, al considerar que el nivel de los clubes locales ha aumentado considerablemente en los últimos años.

“Los partidos en Panamá siempre son complicados y por eso sabe bien el triunfo”, afirmó.

Incluso fue más allá al reconocer el crecimiento que ha experimentado el fútbol panameño tanto a nivel de clubes como de selección nacional.

“Yo lo he dicho: el fútbol panameño ha crecido mucho, no solo Umecit. Hoy los equipos panameños complican a todos, algo que no pasaba hace siete u ocho años. Venir a jugar a Panamá es complicadísimo y lo vemos también con la selección. Ojalá el fútbol panameño siga creciendo, que haya más aporte económico y que los empresarios apoyen más, porque en lo deportivo han crecido bastante”, manifestó.

Finalmente, Medford cerró advirtiendo que el camino apenas comienza y que el próximo compromiso tampoco será sencillo, cuando el conjunto morado reciba al Alianza FC.