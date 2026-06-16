Queiroz confiesa lo que Ghana está dispuesta a hacer para vencer a Panamá en Toronto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El experimentado entrenador portugués insistió en que los partidos del Mundial se definen por detalles y que las victorias tienen un costo muy alto en la fase de grupos.

A poco más de 24 horas del debut de Ghana frente a Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el seleccionador Carlos Queiroz dejó claro que no espera un compromiso sencillo este miércoles en el Toronto Stadium.

El experimentado técnico portugués, que disputa su quinto Mundial como entrenador, calificó a Panamá como un rival competitivo, organizado y difícil de vulnerar, al tiempo que aseguró que su selección deberá estar dispuesta a “pagar un precio caro” para conseguir los tres puntos en el estreno del Grupo L.

“Las victorias en la primera fase son muy caras aquí”, expresó Queiroz durante la conferencia de prensa oficial previa al encuentro. “Lo más importante para mí es que los jugadores de Ghana estén listos para pagar el precio caro de una victoria. Estamos listos para intentar jugar mejor fútbol, pelear más y responder más rápido porque es la única forma de estar más cerca de la victoria”.

El entrenador señaló que la paridad mostrada en los primeros días del torneo confirma el alto nivel competitivo del campeonato, donde numerosos encuentros han terminado igualados y cada punto adquiere un valor especial.

Pese a los intentos de la prensa por conocer su análisis sobre figuras específicas del conjunto panameño, Queiroz evitó entrar en valoraciones individuales. La pregunta más directa llegó cuando se le consultó sobre la situación de Adalberto Carrasquilla, quien arrastra molestias físicas y mantiene en duda su participación para el encuentro.

Sin embargo, el estratega fue firme en su postura.

“A mí no me encanta hablar en público de jugadores”, respondió. “Yo siempre quiero hablar de un jugador que me encanta, que se llama el equipo”.

Lejos de referirse al mediocampista panameño, Queiroz insistió en que su atención está centrada en el funcionamiento colectivo de Panamá.

“Es un equipo muy difícil, bien organizado, con mucha experiencia. Es un equipo muy competitivo que respetamos, como respetamos a Inglaterra y Croacia”, señaló.

La misma línea mantuvo cuando fue interrogado sobre la situación de Thomas Partey. El mediocampista ghanés continúa pendiente de una resolución migratoria luego de no recibir inicialmente la visa para ingresar a Canadá, situación que ha generado incertidumbre en torno a su disponibilidad para el compromiso.

Queiroz evitó alimentar la controversia y aseguró que únicamente está concentrado en trabajar con los futbolistas que tiene a disposición.

“Estamos contando con los 26 jugadores que tenemos en el equipo. Mañana tomaremos una decisión sobre la alineación. Estamos esperando una decisión y cuando llegue estaremos listos”, comentó.

El entrenador también explicó que uno de sus principales desafíos desde su llegada ha sido integrar a jugadores formados en diferentes ligas y culturas futbolísticas para construir una identidad común dentro de la selección ghanesa.

“El primer desafío fue conectar a jugadores de diferentes escuelas y diferentes culturas de juego para crear una identidad”, indicó.