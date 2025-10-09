‘Queremos imponernos ante el mejor rival de Centroamérica’: Bolillo Gómez sobre Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El entrenador de la selección de El Salvador, Hernán Darío Gómez, anticipó un partido intenso y de alto nivel ante Panamá, en el estadio Cuscatlán, por la tercera jornada de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

El estratega colombiano −quien dirigió a Panamá en su histórica clasificación a Rusia 2018− elogió el momento de la selección istmeña, pero afirmó que su equipo tiene la capacidad de competir con orden y carácter.

“Vamos a enfrentar una selección, no tengo por qué dejar de decirlo, como que es la selección mejor de Centroamérica, que ha jugado en las últimas finales, que tiene buenos jugadores. Entonces nos motiva también bastante enfrentar esta clase de selecciones”, reconoció Gómez.

Sin embargo, el técnico aseguró que su equipo llega preparado y enfocado en dar una batalla intensa.

“El partido de eliminatoria es especial, trae muchas cosas que lo hacen duro. Lo vivimos intensamente: la concentración, los entrenamientos, los videos. Hemos hecho estudios, hemos hecho trabajos”.

El seleccionador fue claro en que el orden táctico será fundamental para neutralizar al rival. “Ojalá mantengamos mucho orden, y el orden táctico incomoda a cualquier equipo, le quita mucha claridad de juego al contrario. Dentro de eso, imponernos con la técnica que tiene el futbolista salvadoreño, que es muy técnico, de buena recepción, de buen pase”, expresó.

Gómez insistió en que el objetivo principal es mantener la personalidad y el carácter durante los 90 minutos. “Lo que pienso es que mañana [viernes 10 de octubre] nuestro equipo esté concentrado los 90 minutos, que tenga orden, que tenga personalidad, que tenga carácter y que se imponga ante el mejor rival de Centroamérica”, enfatizó.

El técnico también valoró el proceso de renovación que atraviesa su plantilla.

“Cuando yo llegué acá se trataba de ir haciendo un recambio, ir formando otra selección hacia el futuro. Me da alegría ver la actitud de los muchachos, el trabajo, y ver que vamos por buen camino en una eliminatoria muy difícil”, comentó Gómez, quien mostró confianza en los jugadores que reemplazarán a los lesionados.

“A cualquier selección le pesan las ausencias, pero los que van a entrar también tienen la capacidad de trabajar bien y de hacer un buen partido”, señaló.

Finalmente, el “Bolillo” celebró el apoyo de la afición salvadoreña: “La imagen ha cambiado. La gente nos está rodeando, nos está ayudando, mañana vuelven y llenan el estadio. Los necesitamos unidos, empujando a favor de nuestra selección”.