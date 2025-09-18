¿Quién es Celestino ‘Pelenchín’ Caballero? Gloria, momentos difíciles y un legado en el boxeo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El boxeo panameño tiene en Celestino Pelenchín Caballero a uno de sus nombres más recordados y contrastantes. A sus 49 años, el excampeón mundial se mantiene como una figura que marcó época en el peso supergallo y pluma, y dejó huella como uno de los más completos de su generación.

Caballero inició su carrera profesional en 1998 y, tras una década de esfuerzo, alcanzó la cima en octubre de 2006, cuando viajó a Tailandia para destronar al campeón mundial supergallo de la AMB, Somsak Sithchatchawal.

Aquel combate terminó de forma contundente en el tercer asalto, con tres caídas del local antes de que el réferi detuviera la pelea, dándole al panameño un título absoluto inolvidable.

Dos años después, en noviembre de 2008, volvió a escribir historia en Canadá al unificar su corona supergallo de la AMB con el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que poseía Steve Molitor. Caballero se impuso por nocaut técnico en el cuarto asalto, consolidándose como supercampeón mundial y elevando aún más su prestigio en el boxeo internacional.

Retiro

Su carrera terminó oficialmente en 2014, tras anunciar su retiro debido a una lesión en la retina. Colgó los guantes con un récord de 37 victorias (24 nocauts) y 6 derrotas, números que lo colocan entre los grandes exponentes del boxeo panameño.

Pero su historia también tuvo un capítulo doloroso. En marzo de 2016 fue detenido en Panamá con paquetes de cocaína, lo que derivó en una condena de cinco años de prisión por tráfico de drogas. Recuperó la libertad en 2018. En 2019 relató esa experiencia en su libro 'Mi último round’, presentado en la Feria Internacional del Libro de Panamá.

Entrenador

En la actualidad, Caballero se dedica a transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones. En Estados Unidos ha trabajado en espacios como el Muhammad Ali Center Boxing, en Miami, donde disfruta enseñando y aportando al futuro del boxeo, con la convicción de que todavía tiene mucho que dar al deporte que lo llevó a la cima.