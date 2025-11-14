Quién es el ‘Fantasma’ Figueroa, el técnico que prometió hacerle la ‘maldad’ a Honduras y dejarla sin Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

“Nosotros contra Honduras tenemos que hacer la maldad, se lo dije a los periodistas hondureños, que nos trataron muy mal allá, que los íbamos a dejar sin Mundial”, advirtió Marco Antonio Figueroa en la previa del decisivo partido. Y cumplió.

El entrenador chileno de 63 años, conocido como el Fantasma, volvió a demostrar que es un entrenador frontal, sin filtros y acostumbrado a dejar titulares cada vez que toma un micrófono.

Figueroa, polémico por naturaleza, ya había generado ruido cuando visitó Panamá en junio pasado, al increpar a un periodista nicaragüense tras una dura derrota de su equipo en la última fecha de la penúltima fase eliminatoria.

Su figura está marcada por un estilo directo y emocional, siempre dispuesto a defender a los suyos sin importar las formas. Incluso en Costa Rica llegó a decir que Keylor Navas ya tiene 40 años y no es el mismo que ganó títulos en el Real Madrid.

Nicaragua llegó a esta fase final eliminada de toda opción de clasificar en su primera participación histórica. Sin embargo, Figueroa insistió varias veces en que su equipo competiría con dignidad, incluso si eso significaba alterar el destino de otros.

Así lo reiteró antes del juego decisivo para los catrachos en Managua.

“Honduras vendrá a hacer su partido para buscar su clasificación directa y si nosotros podemos evitar eso, lo vamos a hacer”.

Y así ocurrió.

CRÓNICA

La ya eliminada selección de Nicaragua sorprendió este jueves a Honduras con un triunfo 2-0 en Managua que impidió la clasificación anticipada de los catrachos al Mundial 2026. Fue un resultado inesperado, especialmente porque Honduras tampoco pudo aprovechar la derrota de Costa Rica por 0-1 ante Haití en el otro partido del Grupo C.

Pese a la caída, Honduras continúa líder con 8 puntos, los mismos que Haití, y sigue dependiendo de sí misma para clasificar. Pero la victoria frente a Nicaragua hubiera significado el boleto directo.

En el Estadio Nacional, Nicaragua cumplió exactamente lo que prometió su entrenador. Sin nada que perder, pero con todo el orgullo en juego, la Azul y Blanco se plantó firme y golpeó temprano. Al minuto 12, un contragolpe dejó a Bancy Hernández frente al portero Édrick Menjívar, a quien venció con un remate cruzado.

Bancy Hernández (d) de Nicaragua disputa un balón con Deybi Flores de Honduras este jueves, en un partido por las eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 entre Nicaragua y Honduras en el Estadio Nacional en Managua (Nicaragua). EFE/ STR

Honduras dominó en la segunda parte, pero se encontró con un muro defensivo ordenado por Figueroa. Y cuando mejor jugaba la H, llegó el golpe final: Jaime Moreno, sin marca dentro del área, definió de zurda para el 2-0 al minuto 82.

Con este resultado, el Grupo C queda abierto para la última fecha. Honduras y Haití suman 8 puntos, Costa Rica tiene 6 y Nicaragua acumula 4. El domingo 18, Costa Rica recibirá a Honduras, mientras Haití enfrentará a Nicaragua en Curazao. Solo el primero del grupo clasificará al Mundial. Todo sigue en juego.