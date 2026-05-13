Quién es Enrique Riquelme: El adversario de Florentino Pérez y posible candidato a la presidencia del Real Madrid

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cuando Florentino Pérez se refirió a “ese señor con acento mexicano” al que invitó a presentarse a la elecciones a la presidencia del Real Madrid, ese no era otro que Enrique Riquelme, a quien muchos llaman el candidato en la sombra y es el actual presidente ejecutivo de Cox Energy, uno de los gigantes mundiales de las energías renovables.

Ese sería un posible rival de Florentino Pérez si finalmente decide recoger el guante del presidente blanco y presentarse a las elecciones. No dijo su nombre pero, a sus 37 años, es conocido como uno de los aspirantes a gobernar la casa blanca. De momento, lo está pensando. Inesperado el movimiento de Florentino Pérez de convocar elecciones, Riquelme medita si es su momento o es precipitado aceptar el desafío.

Riquelme ya amagó con presentarse a las elecciones con 32 años. En concreto, a las de 2021, las penúltimas que se convocaron. Sin embargo, y pese a que dio a entender en alguna entrevista que iba a dar el paso, decidió esperar a otra ocasión. Tampoco lo intentó en 2025, cuando Florentino Pérez se proclamó ganador sin rival a quien batir porque fue el único candidato.

Ahora podría ser el momento, aunque los plazos no invitan al optimismo. Ha sido todo muy repentino, solo un año después del nombramiento de Florentino Pérez cuando le restan tres años de mandato. Tal vez 2029 era su año, pero la precipitación de los acontecimientos no son muy halagüeñas para Riquelme.

A su figura se refirió el presidente del Real Madrid como el señor con “acento sudamericano”. Después, afinó más y dijo que tenía “acento mexicano”. La realidad es que Riquelme nació en la localidad alicantina de Cox y cumple con uno de los requisitos que marcan los estatutos para presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid: es español.

Uno de los latinos más influyentes contra el cambio climático

Riquelme guarda mucha relación con latinoamérica por sus negocios. Es un emprendedor pionero en el sector solar con presencia en España y su empresa, Cox Energy, cuenta con oficinas y proyectos en México, Chile, Panamá, Estados Unidos, Oriente Medio y Colombia. Ha sido incluido en la lista de los 100 latinos más influyentes contra el cambio climático y en el mundo de los negocios se le conoce como el ‘Rey del Sol’.

Su empresa cotiza en la Bolsa Institucional de Valores (Biva) de México y en la Bolsa española desde noviembre de 2024. Está valorada en miles de millones de euros. Y hace unos meses, cerró la compra de Iberdrola México por 4.000 millones de dólares. De ahí que Florentino Pérez hablara de su relación con empresas del ramo.

“Yo convoco elecciones este año para que haya candidatos. Ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano, que se presente. Acento mexicano. Que dicen que somos muy malos, que somos una dictadura. Que se presente este señor del que hablamos y todos los que quieran”, retó Florentino Pérez en su conferencia de prensa.

Además de ser español, cumple con otros dos requisitos importantes: es socio con la antigüedad necesaria para presentarse a las elecciones (veinte años) y sus negocios le permiten tener una solvencia suficiente para hacer frente al aval necesario de 187 millones de euros (15 por ciento del presupuesto total, que asciende a cerca de 1.200 millones de euros).

Nadal y el Team Rafa

Su relación con el deporte es incuestionable. Su empresa patrocina ‘Team Rafa’, el equipo del ex tenista Rafa Nadal que compite en el ‘UIM E1 World Championship’ de barcos eléctricos. Y, como no, es aficionado del Real Madrid e intenta viajar con el equipo siempre que puede: se le ha visto en algunas de las últimas finales de Liga de Campeones que ha Real Madrid.

En su Linkedin, tiene un mensaje empresarial... y adaptado al deporte: “Mi actividad empresarial siempre ha estado unida al compromiso social y el apoyo al talento. Tanto a título personal como a través de mis empresas, apoyo e impulso proyectos centrados en las causas sociales y el medio ambiente”, explica.

“La innovación en el sector de energías renovables y eficiencia energética y otros que contribuyen al fomento de valores entre los jóvenes a través del deporte: esfuerzo, capacidad de superación, trabajo en equipo y búsqueda de la excelencia. Todo ello con el objetivo de que mi trabajo y experiencia creen un impacto positivo en las comunidades”, añade.

Por la sangre del posible candidato corren antecedentes familiares con experiencia en el Real Madrid. Su padre fue directivo del club blanco. Su gran sueño, escalar hasta la presidencia si finalmente recoge el guante de Florentino Pérez y decide hacer frente a su reto: presentarse a las elecciones para gobernar el Real Madrid.