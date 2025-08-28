¿Quién es Everardo Rose? El jugador sorpresa en la convocatoria de Panamá para las eliminatorias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El rumor más sonado se confirmó este jueves: Everardo Rose, delantero del Plaza Amador, fue incluido por Thomas Christiansen en la lista de convocados de Panamá para enfrentar a Surinam y Guatemala en el inicio de la fase final de las Eliminatorias Mundialistas.

La decisión del seleccionador nacional llega en el mejor momento del atacante, que atraviesa una racha goleadora destacada y vive el punto más alto de su carrera profesional.

“Sería bueno aprovechar el momento en que se encuentra y verlo en acción”, declaró Christiansen al anunciar la lista, dejando claro que el rendimiento inmediato de Rose pesó en su elección.

Y no es para menos: el artillero cerró la fase de grupos de la Copa Centroamericana con cuatro tantos, solo uno menos que el líder de la tabla, Johan Venegas. Además, en los últimos 12 partidos entre la Liga Panameña de Fútbol y el torneo regional suma nueve goles y dos asistencias, una cifra que lo coloca como el delantero panameño más en forma de la actualidad.

Rose, de 26 años y 1.80 metros de estatura, ha sido clave en la marcha perfecta del Plaza Amador en la Copa Centroamericana. Le anotó a la Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica, a Antigua en Guatemala, al Managua en el estadio Rommel Fernández y al Alianza salvadoreño en la última jornada, confirmando su capacidad de responder en escenarios y rivales exigentes.

La convocatoria no es solo sorpresivo para la selección sino para la propia carrera del jugador que solo ha sido parte de llamados a entrenamientos.

Formó parte del proceso Sub-20 bajo la dirección de Jorge Dely Valdés, pero no logró integrar el equipo que disputó el Premundial en Bradenton, Florida ni el Mundial de Polonia en 2019.

Después de un paso por clubes locales como Árabe Unido, Atlético Chiriquí y Universitario, y experiencias internacionales en Puerto Cabello, Caracas FC y 9 de Octubre de Ecuador, encontró en Plaza Amador la plataforma ideal para consolidarse.

Lejos de dejarse arrastrar por la euforia, Rose mantuvo la calma en la noche del miércoles en las entrevistas tras la victoria 1-0 del Plaza sobre el Alianza salvadoreño.

“Estoy tranquilo esperando en Dios. Si pasa, pasa, y si no me tocará seguir trabajando”, comentó en la noche del miércoles cuando se le consultó sobre una posible convocatoria. “Estoy pasando por un momento muy especial, espero seguir así. Estoy trabajando tranquilo. Mis compañeros me molestan, pero trato de que no se me suban los humos porque uno no sabe lo que puede pasar”.