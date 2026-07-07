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    Copa del Mundo

    ¿Quién es François Letexier? El polémico árbitro del Argentina vs. Egipto

    El árbitro francés generó polémica por sus decisiones durante los octavos de final.

    Humberto Cornejo
    ¿Quién es François Letexier? El polémico árbitro del Argentina vs. Egipto
    Francois Letexier conversa con Messi durante el partido. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

    François Letexier fue el encargado de impartir justicia en el duelo entre la selección de Argentina y la selección de Egipto por los octavos de final del Mundial, disputado en el Mercedes-Benz Stadium. El árbitro francés asumió el reto de dirigir un partido de alta exigencia, aunque su actuación generó comentarios y polémica durante el encuentro.

    Para Letexier, de 36 años, este fue su primer partido al frente de la selección absoluta de Argentina. Su único antecedente con un combinado nacional argentino había sido en el Mundial Sub-20 de 2023, cuando dirigió la victoria de la Albiceleste por 2-1 sobre Uzbekistán.

    Tampoco contaba con experiencia como árbitro de la selección mayor de Egipto antes de este enfrentamiento.

    Una carrera en ascenso

    Nacido en Francia, Letexier es considerado uno de los árbitros con mayor proyección del fútbol europeo. Su crecimiento comenzó en la Ligue 1, donde debutó en 2016 con apenas 28 años, convirtiéndose en el árbitro más joven en la historia de la máxima categoría del fútbol francés.

    Su estreno en primera división ocurrió el 23 de enero de 2016, en el partido entre Montpellier y Caen. Un año después recibió la escarapela FIFA, reconocimiento que le abrió las puertas para dirigir competiciones internacionales.

    Su primer partido internacional fue un amistoso entre Bulgaria y Bosnia y Herzegovina.

    Ha sido designado para partidos de gran importancia en Europa, incluyendo la final de la UEFA Europa League de 2021, además de torneos como la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

    Su camino en el Mundial

    Antes de llegar al duelo de octavos entre Argentina y Egipto, Letexier ya había tenido dos designaciones en la actual Copa del Mundo.

    El francés dirigió la victoria de Costa de Marfil por 1-0 sobre Ecuador durante la fase de grupos, y posteriormente estuvo a cargo del empate sin goles entre las selecciones de Cabo Verde y Arabia Saudita.

    Con una carrera que ha avanzado rápidamente en la última década, François Letexier llegó a la Copa del Mundo como uno de los árbitros jóvenes con mayor reconocimiento internacional. Su designación para un partido de eliminación directa confirmó la confianza depositada por los organismos arbitrales, aunque su trabajo en Atlanta quedó bajo la lupa por las decisiones tomadas durante el encuentro.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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