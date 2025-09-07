¿Quién es Said Martínez? El árbitro que impartirá justicia en el Panamá vs. Guatemala por las eliminatorias mundialistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El hondureño Said Martínez será el encargado de impartir justicia este martes en el duelo entre Panamá y Guatemala, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. El partido se disputará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la capital panameña, donde ambas selecciones buscarán su primera victoria.

Martínez, de 34 años, es considerado uno de los árbitros más destacados de Centroamérica en la actualidad. Su experiencia en torneos de la región respalda la designación para un choque de alta tensión, tomando en cuenta que Panamá viene de empatar sin goles en su visita a Surinam, mientras que Guatemala sufrió un revés de 0-1 ante El Salvador en su debut.

El central hondureño ya tiene historial dirigiendo partidos de la selección panameña en competencias oficiales. Estuvo en la victoria de Panamá 0-1 sobre Costa Rica en la Liga de Naciones 2024/25, además de pitar choques claves en la pasada edición de la Nations League y la Copa Oro. Entre los más recordados se encuentran el Panamá 3-1 Costa Rica y el empate 1-1 ante Guatemala en 2023, así como el duelo de la final de Copa Oro en el que México se impuso 1-0 a los canaleros. También arbitró el triunfo de Panamá 2-1 sobre Martinica en el mismo certamen.

Para este encuentro en el Rommel Fernández, la cuarteta arbitral estará conformada por Walter López (asistente 1) y Christian Ramírez (asistente 2), ambos hondureños, mientras que Nelson Salgado fungirá como cuarto árbitro. En el videoarbitraje (VAR) estará la mexicana Diana Pérez, acompañada de la hondureña Shirley Perello como AVAR.