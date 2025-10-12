¿Quién es Selvin Brown, el árbitro hondureño del Panamá vs. Surinam?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Panamá enfrentará este martes 14 de octubre a Surinam en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a partir de las 8:00 p.m., por la cuarta fecha de la fase final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo a 2026.

Para este encuentro, la Comisión de Árbitros designó al hondureño Selvin Brown como árbitro principal, acompañado de sus compatriotas Gerson Orellana y Roney Salinas como asistentes, y de Ricangel De Leça de Aruba como cuarto árbitro. En el VAR estará el costarricense David Gómez, con Antony Bravo como asistente en el VAR.

Selvin Brown, con gafete FIFA desde 2020, es uno de los árbitros más experimentados de Centroamérica en competencias internacionales.

Su historial con Panamá incluye dos encuentros: el primero, el 30 de enero de 2022, durante la victoria 3-2 sobre Jamaica en la Octagonal de Concacaf, que marcó un hito por ser el primer partido con VAR en el estadio Rommel Fernández; y el segundo, la victoria 4-1 sobre Jamaica en la Copa Oro 2025.

Esta designación marca la segunda ocasión consecutiva en que un árbitro hondureño dirige a Panamá en el Rommel Fernández. En septiembre pasado, Said Martínez fue el encargado de impartir justicia en el empate 1-1 contra Guatemala.

Para Surinam, la experiencia con Selvin Brown también es limitada. El combinado surinamés empató 1-1 con Jamaica en la Liga de Naciones de Concacaf 2022 bajo su conducción, y sufrió una derrota 0-2 ante México en la Copa Oro 2025.

Además de sus compromisos internacionales, Brown ha dirigido finales de la Liga Nacional de Honduras, la Copa Centroamericana y la Concacaf Champions Cup.