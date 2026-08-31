¿Quién es Yayita Vergara? El futbolista panameño que llevó sus goles de Santa Ana a Bélgica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El delantero Josué Vergara marcó ayer, domingo al minuto 38 en la victoria 2-1 del Gent sobre el Club Brujas y confirmó que su adaptación al fútbol belga marcha a paso firme.

Pero, ¿quién es Yayita Vergara y cómo ha logrado ganarse la titularidad en la primera división de Bélgica, una de las ligas de mayor formación de jóvenes como Portugal o Países Bajos.

Josué “Yayita” Vergara nació y creció en Plaza Amador, en el corregimiento de Santa Ana.

A pocos pasos de su casa dio sus primeros pasos en el fútbol cuando apenas tenía cinco años.

Hoy, con 19, el delantero panameño ya marca goles en Bélgica y comienza a llamar la atención como uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol nacional.

Vergara es un delantero de 1.96 metros de estatura, nacido el 25 de julio de 2007.

Su principal herramienta es una derecha potente, aunque también puede rematar con la zurda.

Tiene juego aéreo, capacidad para pegarle desde media distancia y las condiciones físicas para fijar a los defensores como un auténtico nueve de área.

Su crecimiento no fue inmediato ni ocurrió en una academia europea.

Antes de llegar al profesionalismo Vergara participó en torneos como Mundial del Barrio, Atevo Cup y Copa Talento.

Posteriormente llegó a la Liga Prom, donde curiosamente encontró una puerta de entrada al fútbol profesional con el Tauro FC, el gran rival del Plaza Amador.

Con Tauro acumuló cinco goles y tres asistencias en 38 partidos. Después tomó una decisión que cambiaría su carrera: salir de Panamá.

Su siguiente destino fue Letonia, con el Auda. Allí explotó como goleador y dejó 14 tantos y tres asistencias en 20 partidos.

Ese rendimiento le permitió dar otro salto, esta vez hacia Bélgica, donde el Gent apostó por él con un contrato de cinco temporadas.

El club belga destacó desde su llegada, su estatura, potencia física e instinto goleador evidenciado en apenas media temporada en el balompié de Letonia.

Con el Gent son 3 goles en 9 partidos jugados en apenas cinco semanas.

En apenas ocho meses del año 2026, sus números europeos reflejan 17 goles y tres asistencias en 29 partidos, con 2,282 minutos disputados. Eso significa una aportación directa a gol cada 114 minutos.

¿Por qué “Yayita”?

El padre de Josué es Davis Yamir Vergara, conocido en el fútbol panameño como “Yaya” Vergara.

El exdefensor fue figura del Plaza Amador y también vistió las camisetas de otros clubes del fútbol nacional.

De ese sobrenombre nació el “Yayita” que hoy acompaña al delantero.

Y fue precisamente su padre quien desde temprano soñó con verlo convertido en futbolista profesional.

“La verdad, quisiera que llegara a la selección, como le digo, que llegue a un Mundial, quién quite y llegue al fútbol élite, a los más altos. Ese es mi sueño como padre, que quisiera verlo jugando en un equipo de Europa, jugando en una de las mejores ligas del mundo, me gustaría verlo ahí”, comentó hace dos años.

Vergara cursó estudios en el Instituto Fermín Naudeau y asegura que, si no hubiese escogido el fútbol, habría optado por la medicina.