¿Quién manda en la LPF? Primer Power Ranking de la temporada

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

A seis fechas del cierre, el torneo entra en su tramo decisivo y ya se empiezan a marcar diferencias entre candidatos, sorpresas y equipos en crisis.

Ya se jugó un tramo suficiente del torneo como para empezar a separar realidades: candidatos, sorpresas y equipos en crisis.

Con la finalización de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol, es momento de hacer un ranking de los 12 equipos, de más bajo a más alto.

A falta de solo seis fechas para el cierre de la temporada regular, cada punto empieza a pesar más y el margen de error se reduce en la lucha por los seis cupos a la siguiente ronda.

El cuarteto del fondo

12. Herrera FC – Conferencia Oeste, 7 puntos

En el fondo de la tabla aparece el Herrera FC, último en la Conferencia Oeste.

Para el equipo azuerense, este Clausura ha tenido más puntos bajos que altos. Solo suma una victoria en nueve partidos: un sorpresivo 2-1 ante el Árabe Unido.

A eso se le suman cuatro empates (San Francisco, Universitario, Tauro y Sporting) y cuatro derrotas, tres de ellas goleadas: 4-0 ante CAI, 5-0 frente a Veraguas United y 7-2 contra Plaza Amador, además de un 1-0 ante Unión Coclé.

Repuntar luce complicado, aunque los empates recientes le han permitido mantenerse con vida.

11. San Francisco FC – Conferencia Oeste, 7 puntos

De los llamados grandes, el primero en aparecer es el San Francisco, en una temporada para el olvido.

Lo que parecían dos victorias en el arranque terminaron en empates en reposición. Desde entonces, el equipo no ha levantado: un triunfo, cuatro empates y cinco derrotas son el resumen de la temporada.

Tiene talento para reaccionar, pero el tiempo se agota: está a siete puntos de la clasificación.

10. Club Deportivo Universitario – Conferencia Oeste, 8 puntos

El Universitario apenas supera a los dos anteriores.

Su único triunfo fue en la primera jornada ante Veraguas United. Luego encadenó cuatro empates seguidos, pero el gran problema ha sido contra rivales del Este: ha perdido todos esos duelos.

Eso le pesa en este ranking.

9. Árabe Unido – Conferencia Este, 13 puntos

El Árabe aparece como el primero del Este, con cinco puntos de ventaja sobre el bloque del fondo.

Su torneo ha sido una montaña rusa: tras un inicio irregular, acumuló cinco derrotas consecutivas por un gol, pero ahora viene en recuperación con dos victorias seguidas.

La recta final definirá su destino.

El cuarteto del medio

8. CAI – Conferencia Oeste, 14 puntos

El CAI está bien posicionado, pero no ha ganado en la fase interconferencia (tres empates y dos derrotas).

Tiene más puntos que el Árabe y aún no se enfrentan, lo que lo sostiene arriba… por ahora.

7. Tauro FC – Conferencia Este, 14 puntos

Tauro ha ido de menos a más.

Tras un inicio flojo, ha sumado dos victorias, tres empates y una derrota en sus últimos seis partidos, incluyendo el triunfo ante Plaza Amador.

Por lo menos hoy, luce ligeramente mejor que el CAI.

6. Sporting San Miguelito – Conferencia Este, 14 puntos

El Sporting sigue siendo lo de siempre: regular, sólido y competitivo.

Su goleada 3-0 ante Plaza marcó el inicio del torneo, y desde entonces ha mantenido consistencia.

Está apenas por encima de Tauro.

5. Umecit FC – Conferencia Este, 15 puntos

Umecit ha sido irregular, pero llega en buen momento.

Tras una racha negativa, suma dos victorias y dos empates recientes, lo que lo mete de lleno en la pelea.

El cuarteto de la cima

4. Veraguas United – Conferencia Oeste, 15 puntos

Lidera el Oeste por diferencia de goles y está cerca de clasificar.

Sin embargo, sus tres derrotas lo frenan en este ranking.

3. Unión Coclé – Conferencia Oeste, 15 puntos

La gran sorpresa del torneo.

Los recién ascendidos solo han perdido un partido en 10 jornadas, lo que los coloca por encima de Veraguas.

2. Alianza FC – Conferencia Este, 17 puntos

El subcampeón sigue firme.

Con solo una derrota, suma cuatro victorias y cinco empates, manteniendo el impulso de la temporada pasada.

1. Plaza Amador – Conferencia Este, 17 puntos

El líder no sorprende.

El bicampeón arrancó mal (un punto de 12), pero luego reaccionó: cinco victorias y un empate en sus últimos seis partidos.

Cuando Plaza se enciende, marca la pauta del torneo.

Termina la ronda interconferencia

Este fin de semana se cierra la fase interconferencia. Luego vendrá la recta final, con enfrentamientos directos dentro de cada conferencia, donde se definirán los clasificados.