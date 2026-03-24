Panamá, 24 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    AnálisisANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.
    |
    LPF

    ¿Quién manda en la LPF? Primer Power Ranking de la temporada

    A seis fechas del cierre, el torneo entra en su tramo decisivo y ya se empiezan a marcar diferencias entre candidatos, sorpresas y equipos en crisis.

    Jaime Heilbron
    ¿Quién manda en la LPF? Primer Power Ranking de la temporada
    Llegaron los primeros power rankings del Torneo Clausura 2026 de la LPF. Los cuatro grandes se ubican por toda la tabla. Tomadas de Instagram.

    Ya se jugó un tramo suficiente del torneo como para empezar a separar realidades: candidatos, sorpresas y equipos en crisis.

    Con la finalización de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol, es momento de hacer un ranking de los 12 equipos, de más bajo a más alto.

    A falta de solo seis fechas para el cierre de la temporada regular, cada punto empieza a pesar más y el margen de error se reduce en la lucha por los seis cupos a la siguiente ronda.

    El cuarteto del fondo

    12. Herrera FC – Conferencia Oeste, 7 puntos

    En el fondo de la tabla aparece el Herrera FC, último en la Conferencia Oeste.

    Para el equipo azuerense, este Clausura ha tenido más puntos bajos que altos. Solo suma una victoria en nueve partidos: un sorpresivo 2-1 ante el Árabe Unido.

    A eso se le suman cuatro empates (San Francisco, Universitario, Tauro y Sporting) y cuatro derrotas, tres de ellas goleadas: 4-0 ante CAI, 5-0 frente a Veraguas United y 7-2 contra Plaza Amador, además de un 1-0 ante Unión Coclé.

    Repuntar luce complicado, aunque los empates recientes le han permitido mantenerse con vida.

    11. San Francisco FC – Conferencia Oeste, 7 puntos

    De los llamados grandes, el primero en aparecer es el San Francisco, en una temporada para el olvido.

    Lo que parecían dos victorias en el arranque terminaron en empates en reposición. Desde entonces, el equipo no ha levantado: un triunfo, cuatro empates y cinco derrotas son el resumen de la temporada.

    Tiene talento para reaccionar, pero el tiempo se agota: está a siete puntos de la clasificación.

    10. Club Deportivo Universitario – Conferencia Oeste, 8 puntos

    El Universitario apenas supera a los dos anteriores.

    Su único triunfo fue en la primera jornada ante Veraguas United. Luego encadenó cuatro empates seguidos, pero el gran problema ha sido contra rivales del Este: ha perdido todos esos duelos.

    Eso le pesa en este ranking.

    9. Árabe Unido – Conferencia Este, 13 puntos

    El Árabe aparece como el primero del Este, con cinco puntos de ventaja sobre el bloque del fondo.

    Su torneo ha sido una montaña rusa: tras un inicio irregular, acumuló cinco derrotas consecutivas por un gol, pero ahora viene en recuperación con dos victorias seguidas.

    La recta final definirá su destino.

    El cuarteto del medio

    8. CAI – Conferencia Oeste, 14 puntos

    El CAI está bien posicionado, pero no ha ganado en la fase interconferencia (tres empates y dos derrotas).

    Tiene más puntos que el Árabe y aún no se enfrentan, lo que lo sostiene arriba… por ahora.

    7. Tauro FC – Conferencia Este, 14 puntos

    Tauro ha ido de menos a más.

    Tras un inicio flojo, ha sumado dos victorias, tres empates y una derrota en sus últimos seis partidos, incluyendo el triunfo ante Plaza Amador.

    Por lo menos hoy, luce ligeramente mejor que el CAI.

    6. Sporting San Miguelito – Conferencia Este, 14 puntos

    El Sporting sigue siendo lo de siempre: regular, sólido y competitivo.

    Su goleada 3-0 ante Plaza marcó el inicio del torneo, y desde entonces ha mantenido consistencia.

    Está apenas por encima de Tauro.

    5. Umecit FC – Conferencia Este, 15 puntos

    Umecit ha sido irregular, pero llega en buen momento.

    Tras una racha negativa, suma dos victorias y dos empates recientes, lo que lo mete de lleno en la pelea.

    El cuarteto de la cima

    4. Veraguas United – Conferencia Oeste, 15 puntos

    Lidera el Oeste por diferencia de goles y está cerca de clasificar.

    Sin embargo, sus tres derrotas lo frenan en este ranking.

    3. Unión Coclé – Conferencia Oeste, 15 puntos

    La gran sorpresa del torneo.

    Los recién ascendidos solo han perdido un partido en 10 jornadas, lo que los coloca por encima de Veraguas.

    2. Alianza FC – Conferencia Este, 17 puntos

    El subcampeón sigue firme.

    Con solo una derrota, suma cuatro victorias y cinco empates, manteniendo el impulso de la temporada pasada.

    1. Plaza Amador – Conferencia Este, 17 puntos

    El líder no sorprende.

    El bicampeón arrancó mal (un punto de 12), pero luego reaccionó: cinco victorias y un empate en sus últimos seis partidos.

    Cuando Plaza se enciende, marca la pauta del torneo.

    Termina la ronda interconferencia

    Este fin de semana se cierra la fase interconferencia. Luego vendrá la recta final, con enfrentamientos directos dentro de cada conferencia, donde se definirán los clasificados.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Portaaviones USS Nimitz y destructor USS Gridley llegarán a Panamá el 29 de marzo. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán bono de $50 en abril: lo que informó la CSS. Leer más
    • Tres absueltos del caso diablos rojos ocupan cargos en el gobierno de Mulino. Leer más
    • Estudio muestra que los lagos de la Antártida están conectados con el océano bajo tierra. Leer más
    • Pago del bono permanente a jubilados y pensionados: fechas y montos. Leer más
    • Un año cerrados: estacionamientos del Metro de Villa Zaíta sin uso y ahora buscan operador privado. Leer más
    • Canal de Panamá abrirá 3,000 empleos; el paso a paso para aplicar. Leer más