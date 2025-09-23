Panamá, 23 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Premiación

    ¿Quién vistió a Dembélé, el ganador del Balón de Oro 2025?

    Guillermo Pineda G.
    ¿Quién vistió a Dembélé, el ganador del Balón de Oro 2025?
    Ousmane Dembélé besa el trofeo del Balón de Oro, premio al mejor futbolista de la temporada 2024-2025. Tomado de @LEquipe

    La gala del Balón de Oro 2025 no solo coronó a Ousmane Dembélé como el mejor futbolista del mundo, también permitió ver al francés en una de las facetas más comentadas de la noche: su llegada a la alfombra roja con un look que dio de qué hablar.

    El futbolista francés eligió para la ocasión un traje confeccionado a medida por la firma italiana Zegna, que combinó sobriedad, innovación y un mensaje personal.

    Dembélé apareció con un esmoquin negro de seda y lana con solapa en forma de chal, detalles satinados y pantalones de corte amplio, acompañado de una camisa marfil de seda de cuello alto.

    Para completar su estilismo, el jugador del París Saint-Germain prescindió de corbata o gatito, un detalle que rompió con la tradición y generó comentarios entre los asistentes y especialistas en moda. Sus mocasines negros de cuero con suela ancha le dieron un toque moderno a un atuendo que parecía minimalista pero fue cuidadosamente planificado.

    “Para un momento tan especial como el Balón de Oro, elegí un traje que cuenta una historia: una de esfuerzo colectivo, precisión y pasión por lo que se hace con cariño”, explicó el delantero en declaraciones a la prensa internacional. “Si pudiera hablar con el joven Ousmane, le diría que los sueños no tienen límites y que nada es imposible. Trabajo duro, respeto por los demás y respeto por el fútbol: esa es la clave”.

    ¿Quién vistió a Dembélé, el ganador del Balón de Oro 2025?
    Ousmane Debele llega a la ceremonia del Balón de Oro 2025 en el Teatro du Châtelet de París, Francia, el 22 de septiembre de 2025. EFE/EPA/Mohammed Badra

    Más allá del traje, otro detalle llamó la atención en el look del flamante Balón de Oro: el reloj que lucía en su muñeca izquierda cuando levantó el trofeo dorado. Se trataba de un Richard Mille RM 67-02, una pieza de lujo considerada la de cuerda automática extraplana más ligera de la marca. Fabricado con materiales compuestos TPT, titanio grado 5 y equipado con un brazalete elástico ultraligero, el reloj pesa apenas 32 gramos.

    ¿Quién vistió a Dembélé, el ganador del Balón de Oro 2025?
    El jugador del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, celebra alzar el Balón de Oro masculino durante la ceremonia del Balón de Oro 2025 en el Teatro del Châtelet de París. EFE/EPA/Mohammed Badra

    La elección no pasó desapercibida. Según el diario español ABC, el precio estimado de este modelo ronda los 400 mil dólares, consolidando al RM 67-02 como una de las joyas más exclusivas del mercado. La firma Richard Mille es reconocida por ser la preferida de deportistas de élite como Rafa Nadal, Fernando Alonso o Charles Leclerc.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más