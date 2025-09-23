¿Quién vistió a Dembélé, el ganador del Balón de Oro 2025?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La gala del Balón de Oro 2025 no solo coronó a Ousmane Dembélé como el mejor futbolista del mundo, también permitió ver al francés en una de las facetas más comentadas de la noche: su llegada a la alfombra roja con un look que dio de qué hablar.

El futbolista francés eligió para la ocasión un traje confeccionado a medida por la firma italiana Zegna, que combinó sobriedad, innovación y un mensaje personal.

Dembélé apareció con un esmoquin negro de seda y lana con solapa en forma de chal, detalles satinados y pantalones de corte amplio, acompañado de una camisa marfil de seda de cuello alto.

Para completar su estilismo, el jugador del París Saint-Germain prescindió de corbata o gatito, un detalle que rompió con la tradición y generó comentarios entre los asistentes y especialistas en moda. Sus mocasines negros de cuero con suela ancha le dieron un toque moderno a un atuendo que parecía minimalista pero fue cuidadosamente planificado.

“Para un momento tan especial como el Balón de Oro, elegí un traje que cuenta una historia: una de esfuerzo colectivo, precisión y pasión por lo que se hace con cariño”, explicó el delantero en declaraciones a la prensa internacional. “Si pudiera hablar con el joven Ousmane, le diría que los sueños no tienen límites y que nada es imposible. Trabajo duro, respeto por los demás y respeto por el fútbol: esa es la clave”.

Más allá del traje, otro detalle llamó la atención en el look del flamante Balón de Oro: el reloj que lucía en su muñeca izquierda cuando levantó el trofeo dorado. Se trataba de un Richard Mille RM 67-02, una pieza de lujo considerada la de cuerda automática extraplana más ligera de la marca. Fabricado con materiales compuestos TPT, titanio grado 5 y equipado con un brazalete elástico ultraligero, el reloj pesa apenas 32 gramos.

La elección no pasó desapercibida. Según el diario español ABC, el precio estimado de este modelo ronda los 400 mil dólares, consolidando al RM 67-02 como una de las joyas más exclusivas del mercado. La firma Richard Mille es reconocida por ser la preferida de deportistas de élite como Rafa Nadal, Fernando Alonso o Charles Leclerc.